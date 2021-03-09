【確診大廈】再多7處地方納入強制檢測公告　包括西營盤星輝大廈觀塘渣打中心

▲ 觀塘觀塘道創紀之城二座渣打中心。(程志遠攝)

​政府公布今日（9日）有7個指明地方被納入強制檢測公告。

新增1宗或以上確診個案的大廈 香港新界粉嶺一鳴路23號牽晴間第1座

香港新界東涌東涌海濱路12號藍天海岸第1座

香港西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

香港北角英皇道406-408號康威大廈

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任何在2021年2月24日至3月9日期間曾身處指明地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年3月11日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月7日至3月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

出現1宗或以上確診個案的工作場所 香港九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1期-渣打中心8樓渣打銀行(香港)有限公司

香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈35樓安達人壽香港

香港新界大埔汀角路及南運路交滙處土木工程拓展署工務區域試驗所 (大埔)

任何在2021年2月24日至3月9日曾在指明地方工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2021年3月11日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月7日至3月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：蘇文軒