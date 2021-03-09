【疫苗接種】科興疫苗接種率64%創新低　再多7人接種後不適一度送院

▲ 官涌疫苗接種中心。陳靜儀攝

政府晚上公布，今日(3月9日)約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在私家醫生和診所接種。

目前累計約113,500人接種了第一劑疫苗，其中約110,500人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

而昨日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，再創新低。換言之，有34%預約今日接種的市民「甩底」，未有現身打針。

▲ 累計約113,500人接種了第一劑疫苗。

政府同時公布，在3月8日共有7宗接種疫苗後不適送院個案，全部已經出院，詳情如下：

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

於３月８日，一名51歲女子接種疫苗後，血壓上升。她於上午11時25分被送往瑪麗醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

官涌體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於３月８日，一名64歲女子接種疫苗後，感到呼吸急促及異常胸部疼痛。她於上午11時31分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

將軍澳體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於３月８日，一名57歲女子接種疫苗後，感到胸部不適。她於上午11時44分被送往將軍澳醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於３月８日，一名74歲女子接種疫苗後，感到 左邊手腳虛弱及暈眩 。她於下午12時29分被送往律敦治醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院。

。她於下午12時29分被送往律敦治醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院。 於３月８日，一名23歲女子接種疫苗後，感到左手臂痲痺。她於下午1時45分被送律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

天暉路體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於３月８日，一名59歲女子接種疫苗後，感到胸痛及暈眩。她於下午2時20分被送往天水圍醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

於３月８日，一名70歲女子接種疫苗後，皮膚出現皮疹。她於下午6時51分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯 李志強