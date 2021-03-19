如何提升身心靈健康　將「330小休息」融入生活

都市人生活節奏急速、日程密密麻麻，我們都習以為常地把自己一天的時間「填滿」，忙著工作、忙著照顧家人、忙著打理家中大小事務，卻偏偏忘卻騰出一點時間好好照顧自己。其實，我們只要每天騰出一點時間，做一些能夠放鬆身心的事情，就能有效舒緩情緒，提升自己的身(3)、心(3)、靈(0)健康，重新感受生活的美好。

為了鼓勵大家把330小休息融入生活當中，累積正面情緒，新生精神康復會(新生會)就於3月特別推出「330 Happy Break」活動，鼓勵大眾透過「細味生活中的藝術」、「細味食物」和「細味每一個愉快的時刻」作小休息。

細味生活中的藝術



生活中的藝術從何來？今年3月至8月期間，新生會與本地餐廳「牧羊少年咖啡館」聯手合作，令大家進食的同時能欣賞精美瓷具！餐廳以新生會出品的gift330瓷具盛載美食，gift330系列產品包括一套共6款的瓷碟丶碗和杯，圖案取材自新生會復元人士創作的藝術作品，相當賞心悦目。這是一個讓復元人士與社會公眾一同參與的項目，大家可以透過觀賞和使用gift330產品，感受復元人士的用心及創作能力。

▲ 「油」心滋味

▲ 「花椒」共嚐

▲ gift330餐具上的圖案乃取材於復元人士的創作，充份展現了他們的藝術才能。

享用美食後，大家更可以選購gift330的產品，除了支持其他復元人士的藝術創作發展，日後亦可透過使用gift330瓷具提醒自己每天要進行330小休息。

▲ gift330系列產品包括一套共6款的瓷碟丶碗和杯。

新生會期望大家使用gift330瓷具時，暫時放下其他事務，專注感受當下一刻，給自己一個空間，好好品嚐生活中的美。而大家使用餐具用餐時，無論是獨處或是與家人朋友共聚，也能好好享受此時此刻－這是人人都擁有的禮物（gift）。

細味食物



享受美食是人生一大樂事！事實上，除了能夠果腹，食物還擁有治癒的力量，心情不好時吃點好吃的食物能有助減壓。在推廣期間，「牧羊少年咖啡館」更會每月推出一款期間限定的聯乘美食，希望香港人可以學習減壓、學習如何促進自己的330健康。菜式乃根據gift330瓷具上的圖案創作而成，這些美食包括牛油果烤雞腿漢堡配薯角、煎北海道鮮帶子配姜汁南瓜泥，以及鳳梨沙冰配檸檬雪芭等，餐廳現時共有7間分店，大家不妨去嚐嚐期間限定新菜式。

▲ 牛油果烤雞腿漢堡配薯角，牛油果亦是減壓食物之一。

細味每一個愉快的時刻



除了美食，新生會亦推出了一系列的330產品如「dayday330咖啡掛耳包」及「日日花香花茶套裝」，令生活倍添寫意。以上產品於各區店舖有售，其中包括位於中環大館的Hexadoor、荃灣的5B The Private Corner和觀塘的Sujata Café。

值得一提的是，「dayday330咖啡掛耳包」是由新生會旗下社會企業cafe330推出由天然花茶與精選咖啡拼配而成的，6種花香加上原味，一星期7天可以細味不同口味的330咖啡；每次沖泡過程約為3分30秒，讓大家回到當下一刻，關顧自己的身、心、靈。新生會希望透過沖調咖啡，鼓勵大家抽出少許時間，享用屬於自己的時間，同時練習專注當下，以沒有批判的心態去沖調及品嚐，反思自己的生活。

▲ 「dayday330咖啡掛耳包」，一星期7天可以細味不同口味的330咖啡。

不論是細味藝術品或是美食，只要我們能在百忙的生活中放慢腳步，就可以欣賞到生活中更多美好的事情，同時亦能放下緊張的情緒。而「330小休息」是有助促進身心靈健康的簡單方法，您也快點開始培養這個習慣，關顧自己的身心靈健康！

想知更多關於dayday330的資訊，立即登入: https://dayday330.hk/

（資料由客戶提供）