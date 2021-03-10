【新冠肺炎】港大微生物系學系發現抗病毒製劑「8P9R」　可抑制新冠病毒

▲ 研究團隊相信是次研究發現或可找出一個有效治療新冠肺炎的方法。

新冠肺炎疫情未穩，至今仍未有針對治療藥物，港大微生物學系研究發現，一種全新的抗病毒製劑「8P9R」可抑制新冠病毒經兩種途徑入侵細胞作複製，同時亦發現氯喹等3種現有藥物治療，亦可收相同之效，為新冠肺炎患者提供有效治療方案。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊，發現一種新廣譜抗病毒肽8P9R，可抑制新冠病毒經細胞內吞，或與細胞表面結合兩途徑，入侵細胞感染及複製；同時亦揭共同處方3種現有藥物，包括抗瘧疾藥物氯喹（chloroquin），及阿比多爾（Arbidol）、卡莫司他（camostat），可收相同之效。

港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍認為，是次研究發現或可找出一個有效治療新冠肺炎的方法，惟對感染後輕重病的效用，及是否可用於預防感染，仍需進一步研究。

12間可接種復必泰疫苗中心，即看：

▲ 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊。（港大提供圖片）

另外，中大微生物學系聯同中大地理與資源管理學系及社會學系研究，利用內地匿名移動數據、防疫措施等因素，評估疫苗與社交距離措施，對減少疫情再爆發的關係。

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團隊以武漢市人口密度為例，假設達致群體免疫一年內疫苗接種率為64%，疫苗有效率為75%，顯示接種疫苗可降低社交距離措施強度，並縮短新一波疫情的持續時間及減少病例數目，甚至有效防止疫情反彈。

團隊強烈建議人口密度高、疫情相對容易反彈的城市，盡快開展接種計劃，同時應保持社交距離措施，直至產生群體免疫。

袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」，拆解哪些人士適合打「科興」疫苗，即看:【下一頁】

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記者：陳正怡