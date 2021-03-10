  • 19°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】港大微生物系學系發現抗病毒製劑「8P9R」　可抑制新冠病毒

社會 09:39 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

研究團隊相信是次研究發現或可找出一個有效治療新冠肺炎的方法。

新冠肺炎疫情未穩，至今仍未有針對治療藥物，港大微生物學系研究發現，一種全新的抗病毒製劑「8P9R」可抑制新冠病毒經兩種途徑入侵細胞作複製，同時亦發現氯喹等3種現有藥物治療，亦可收相同之效，為新冠肺炎患者提供有效治療方案。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊，發現一種新廣譜抗病毒肽8P9R，可抑制新冠病毒經細胞內吞，或與細胞表面結合兩途徑，入侵細胞感染及複製；同時亦揭共同處方3種現有藥物，包括抗瘧疾藥物氯喹（chloroquin），及阿比多爾（Arbidol）、卡莫司他（camostat），可收相同之效。

港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍認為，是次研究發現或可找出一個有效治療新冠肺炎的方法，惟對感染後輕重病的效用，及是否可用於預防感染，仍需進一步研究。

12間可接種復必泰疫苗中心，即看：

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊。（港大提供圖片）

另外，中大微生物學系聯同中大地理與資源管理學系及社會學系研究，利用內地匿名移動數據、防疫措施等因素，評估疫苗與社交距離措施，對減少疫情再爆發的關係。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

團隊以武漢市人口密度為例，假設達致群體免疫一年內疫苗接種率為64%，疫苗有效率為75%，顯示接種疫苗可降低社交距離措施強度，並縮短新一波疫情的持續時間及減少病例數目，甚至有效防止疫情反彈。

團隊強烈建議人口密度高、疫情相對容易反彈的城市，盡快開展接種計劃，同時應保持社交距離措施，直至產生群體免疫。

袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」，拆解哪些人士適合打「科興」疫苗，即看:【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【疫苗接種】51歲男子接種科興疫苗後危殆　本身患有糖尿病高血壓及高血脂症
21:32 2021/03/09
【疫苗接種】51歲男子接種科興疫苗後危殆　本身患有糖尿病高血壓及高血脂症
【疫苗接種】科興疫苗接種率64%創新低　再多7人接種後不適一度送院
23:36 2021/03/09
【疫苗接種】科興疫苗接種率64%創新低　再多7人接種後不適一度送院
【確診大廈】再多7處地方納入強制檢測公告　包括西營盤星輝大廈觀塘渣打中心
22:32 2021/03/09
【確診大廈】再多7處地方納入強制檢測公告　包括西營盤星輝大廈觀塘渣打中心
袁國勇 治療 香港大學 疫情 香港大學李嘉誠醫學院 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死