警方搗破觀塘道工廈懷疑無牌酒吧　拘捕逾30人包括酒吧負責人

▲ 警方突擊搜查觀塘觀塘道404號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。（警方提供圖片）

警方今日（10日）凌晨時份突擊搜查觀塘觀塘道404號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕逾30人，包括24歲酒吧負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、及違反《預防及控制疾病規例》。

東九龍總區反三合會行動組及特別職務隊聯同機動部隊人員今日凌晨時份展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動。人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查觀塘觀塘道404號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。



行動中，一名24歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該單位內共15男16女，年齡介乎15至46歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



其中一名21歲男子及一名15歲女子則藏有共約26克懷疑大麻，涉嫌「管有危險藥物」被捕。



行動中，人員檢獲約243罐啤酒及45瓶烈酒，總值約24,900元。所有被捕男女現正被扣留調查。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。



警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：郭詩詩