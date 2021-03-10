【新冠肺炎】增10間食肆曾有確診者到訪　49歲女患者4日食勻7間餐廳

▲ 增10間食肆曾有確診者到訪，49歲女患者4日食勻7間餐廳。

新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增21宗確診個案，8宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘5宗與本地個案相關；另有13宗輸入個案，累計11,121宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增10間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增10間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

東區 太古城中心 2 期 北京樓 02/03/2021 11118

油尖旺 海防道臨時街市及熟食小販市場 02/03/2021 11118

中西區 無限極廣場 潮江春 02/03/2021 11118

觀塘 1 亞太中心 海港酒家 03/03/2021 11105

油尖旺 富衛 1881 公館 后園 03/03/2021 11118

油尖旺 星光行 星巴克咖啡 03/03/2021 11118

大埔 富善邨 榮發小廚 05/03/2021 11114

中西區 信德中心 美心皇宮 05/03/2021 11118

北區 牽晴間商場 金龍餐廳 06/03/2021 11114

中西區 宜必思香港中上環酒店糖心軒 07/03/2021 11118

當中，49歲女患者（個案編號：#11118），居西營盤星輝大廈，暫時沒有工作。她在3月4日發病，在潛伏期和發病期去過7間食肆。她在3月2日去過太古城中心2期北京樓、海防道臨時街市及熟食小販市場、無限極廣場潮江春。翌日，她到訪富衛1881公館的后園和星光行的星巴克咖啡。發病後，她於3月5日去過信德中心美心皇宮，並於3月7日到訪宜必思香港中上環酒店糖心軒。

41歲男患者（個案編號：11114），於大埔土木工程拓展署工務區域試驗所工作，最後上班日是3月5日，3月1日發病，他於3月5日去過大埔富善邨的榮發小廚。

另外，56歲男患者（個案編號：11115），於銅鑼灣皇室大廈35樓工作，最後上班日是3月3日，3月1日發病，3月7日到養和醫院求醫其後確診，居東涌東涌海濱路藍天海岸1座，他於3月3日觀塘1亞太中心的海港酒家。

再多7處地方納入強制檢測公告 包括西營盤星輝大廈觀塘渣打中心，詳情請前往：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣