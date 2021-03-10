【幸福人妻】李施嬅未婚夫神秘身份曝光　任周潤發郭富城健身教練擁千萬物業

▲ 李施嬅的未婚夫身份曝光。

上月突然宣布結婚的藝人李施嬅（Selena），一直沒有公開未婚夫的身份，十分神秘。早前，李施嬅就從加拿大拍劇後返港隔離，而成功出關後就被傳媒拍到密會未婚會，終令未婚夫的神秘身份曝光。

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▲ 李施嬅不時在IG上晒收花。（Instagram圖片）

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未婚夫任星級健身教練

李施嬅在上月踏入40歲前忽然宣布結婚，大方分享收鑽戒被求婚的喜悅。而一向低調處理感情事的她入行後亦鮮少傳出緋聞，公開承認的男朋友更是少之又少，故結婚消息傳出後讓人感驚喜。

但在今日（3月10日），有傳媒報道指李施嬅的未婚夫是星級健身教練車崇健（Anson Cha）。不少名人紅星都是車崇健的學生，包括楊千嬅、關智斌、吳鎮宇、郭富城及周潤發，可說是星級教練。

不過，Selena與Anson就並非透過健身結緣，而是靠朋友介紹認識。由於二人都熱愛運動及行山，所以一拍即合，更原來已拍拖逾3年，但就一直非常低調，連胡說八道會一眾好姊妹都被勒令封口，只透露Anson是好男人。

▲ 李施嬅未婚夫車崇健。（Instagram圖片）

名下擁逾千萬物業

Anson是圈外人，故Selena想保持多一點私隱。不過，她對未婚夫評價極好，大讚對方有風度，雖然二人不時因工作分隔異地，但都無損感情，至於婚禮的安排就須待疫情過去再決定。

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報導更指出Anson名人擁有逾千萬物業，在觀塘的工業大廈中開設健身室，每小時收費2000元起跳，吸金力強勁。

此外，雖然他是圈外人，但就有不同身份參與圈中事務，既是香港動作特技演員公會的董事及動作體能指導，亦曾為香港電影金像獎協會出任董事局成員。

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