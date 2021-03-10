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【明星扮靚】兩子之母陳凱琳騷纖腰　網友求教Grace產後修身秘方

娛樂 11:29 2021/03/10

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兩子之母陳凱琳晒纖腰，網友求秘方被反駁：「乜佢有肥過咩？」

港姐冠軍陳凱琳（Grace）自2018年與鄭嘉穎結婚以來一直十分恩愛，已成兩子之母，而Grace生了兩個小朋友仍然保持超Fit身材。早已投身KOL之列、經常在IG分享靚相的陳凱琳，近日貼出一輯露腰照，被網民詢問瘦身妙法，不過亦有人反問：「乜佢有肥過咩？」

現年29歲的陳凱琳，於2018年與鄭嘉穎結婚後，三年抱兩，分別誕下長子Rafael與幼子Yannick。雖然她已沒有演出劇集一段日子，但一直非常活躍於社交網站，由演員變成網紅。

星級兄弟姊妹︱藝人家族擁優良靚基因　陳凱琳+湯洛雯弟妹顏值高入行無難度

（instagram圖片）

不時在instagram更新靚相的陳凱琳，近日上截了一輯身穿紅黑格仔兩截裙的照片，露出纖腰，誕下幼子不足8個月的她，已成功回復少女身形，讓人羨慕不已，並有網民紛紛留言想向她查詢瘦身秘笈。

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陳凱琳修身秘訣

其實過去，陳凱琳曾經分享過自家炮製的「排毒秘方」，每逢星期一都會飲用自製排毒美顏蔬果汁，把半條青瓜、一個青蘋果、一束西芹、三分一個苦瓜以及兩個西蘭花，加水放入攪拌機打成汁飲用，有助腸道排毒，每星期重啟腸胃一次。

【星二代學校】鄭嘉穎1歲半仔普通話數1至10爸爸讚叻　陳凱琳安排讀英普課程名牌Playgroup

去年榮升一家四口。（instagram圖片）

另外，她生完第二胎後，早已成功於三個月內修身成功，當時透露自己學會古法紮肚：「唔單止係為咗貪靚，原來好似我體質比較纖瘦嘅 mummy都好需要紮，因為懷孕令骨架擴大，所以即使瘦都會變大隻...可以收細外擴骨架，協助腹直肌重新歸位，促進子宮修復，同減輕產後腰痛嘅問題～」

【幸福人妻】陳凱琳鄭嘉穎由不被看好到兩年抱兩　Grace結婚周年放閃：我一生的摯愛

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不過其實陳凱琳於2013年參選港姐時，已被指她過瘦，身高1.63米的她當時體重僅得40公斤，上圍更只得30吋。

回看她分享過的兒時照片，陳凱琳29年人生根本從未體驗過「肥」的感覺，網民問她減肥妙法實在搞笑。

（instagram圖片）

同場加映：何泳芍訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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