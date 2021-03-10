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【疫苗接種】市民今起可接種復必泰疫苗　有醫護指為保障自己故盡早接種疫苗

社會 12:50 2021/03/10

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市民今起可接種復必泰疫苗。（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃上月底正式展開，5個優先群組包括60歲以上長者、安老院友職員等今日（10日）起，可以按預約時間到接種中心注射「復必泰」疫苗。有醫護指為了保障自己所以盡早接種疫苗；亦有操普通話的女士表示，認為無論是「復必泰」或「科興」疫苗都安全，選擇接種前者基於女兒替她預約。

5個優先群組如下：

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優先群組今日起，可以接種「復必泰」新冠病毒疫苗。 其中一個接種中心位於西營盤中山紀念公園體育館，早上8時起開始接種，早上11時人流疏落，已預約的市民不用排隊可直接進內。

醫護人員黃小姐表示，平時工作會接觸高危人士，為了保障自己所以盡早接種疫苗，選擇復必泰是因為疫苗有第三期臨床數據可作參考，她又說自己沒有疫苗敏感史，所以不太擔心接種後有不良反應。

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65歲的陳先生就表示，因復必泰疫苗的相關數據較多，而且保護率較高 ，所以對此款疫苗較有信心。他指抗疫一年多來都幸運地沒有受感染，但難保之後會「中招」，為了日後外出時更安心，因此盡早來接種疫苗。

操普通話、於香港居住了4年的凌女士就說，相信政府選擇的疫苗，認為無論是「復必泰」或「科興」疫苗都安全，至於為何選擇「復必泰」，凌女士說，是女兒替她預約，她個人覺得接種哪種疫苗都無問題。

李先生就說，參考了政府專家的意見，認為自己身體情況良好，「可以揀隻猛啲嘅疫苗」，至於會否擔心接種後不適，他認為，不適亦未必與疫苗有關，又說全世界有很多人打疫苗，認為不會有問題。

7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心今日起運作：

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至於新增的7個優先群組即日起上網預約至本月30日接種疫苗，新開放的12間疫苗接種中心將於下周二（16日）起運作：

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記者：黃悅晴、陳麗娜

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