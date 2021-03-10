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【新冠肺炎】消息：今日新增逾10宗確診個案　下午不設疫情記者會

社會 12:27 2021/03/10

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衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（10日）新增逾10宗確診個案，不明源頭個案昨日已公布，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

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昨日（９日）新增21宗確診個案，年齡介乎1個月至58歲，8宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘5宗與本地個案相關；另有13宗輸入個案，累計11,121宗確診個案；K11 MUSEA名潮食館群組再增1名工作人員確診，累計52人染疫。

3宗源頭不明初步確診個案，殘疾院舍活動助理及健身教練中招，另一初步確診者曾於葵涌、旺角多間餐廳光顧。詳情即看：【下一頁】

英基鰂魚涌小學發通告指1名6年級生確診，衞生防護中心稱傳染期間無返校師生毋須檢疫。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，其中一名72歲確診女病人情況轉為穩定，目前仍在威爾斯親王醫院留醫；另一名80歲男病人情況仍危殆，目前在留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。詳情即看：【下一頁】

3宗源頭不明個案，包括一名56歲男士曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳用膳，餐廳先後有4人確診。詳情即看：【下一頁】

聯合醫院病人檢測3次陰性後持續肺炎始呈陽性，醫管局指11名病人列密初接觸者。詳情即看：【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：陳麗娜

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