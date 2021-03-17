【小學試題】小一英文搶分練習題答案　掌握「Has」和「Have」用法避免混淆

▲ 小一英文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小一英文練習參考答案︰

Part A

1. aｍ; have

2. have; are

3. are; are

4. has; is

5. are; have

6. has; has

Part B

have; is; has; are; has

Part C

She; Her; We; Our; our; She; Her; He; His; They

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