【慈善義賣】17LIVE首辦連結線上線下慈善藝術展　義賣歌手鄭融×30位藝術家設計Postcard

▲ 3月12日開催的「Art is @live」慈善藝術展，首日會啓動禮更邀得同樣熱愛繪畫兼樂壇著名歌手鄭融參與及擔任特別嘉賓。

全球直播娛樂巨頭17LIVE，首個線下實體慈善藝術展，將於3月12日（星期五）至14日（星期日）一連三日，假 JCCAC賽馬會創意藝術中心L0藝廊，結集30位本地藝術創作者暨直播主，舉辦「Art is @live」藝術展，首日會啓動禮更邀得同樣熱愛繪畫兼樂壇著名歌手鄭融參與及擔任特別嘉賓，除了展覽一幅她親筆畫作外，現場還加設不少「打卡位」，觀眾也可以預約趣味工作坊，讓藝術體驗線上線下無縫連接，為大眾帶來一場多領域、多風格的藝術盛宴。

▲ IsaacSpellman作品（17LIVE提供）

是次「Art is ＠live」慈善展覽集合30位本地藝術創作者，帶來不同藝術風格，除了油畫、水墨作品外，還有霓虹燈藝術、混合媒體作品等。每件展覽品均配有獨立二維碼 (QR Code)，掃描後會進入創作者的17LIVE的個人帳號，透過「線上」即時閱覽每件「線下」展覽作品的創作故事，也可以直接進入當刻創作者的直播間即時互動。此外，17LIVE的港澳區人氣LIVERS亦會隨時出現在展場每一角落，直播展覽盛況，與世界各地接軌，實時線上遊歷「Art is ＠live」慈善藝術展。

▲ 歌手鄭融夥本地藝術家共同設計Postcard，限量義賣。（17LIVE提供）

鄭融夥藝術家限量Postcard慈善義賣

有見疫情帶來的不確定性和生活中的情緒壓力，令更多人關注情緒健康的重要性，17LIVE亦借助這次「Art is @live」展覽，邀請30名參展創作者及樂壇著名歌手鄭融共同設計Postcard，限量義賣，收益將會全數捐贈「精神健康基金會」（Mental Health Foundation），以喚醒更多港人關注與重視精神健康。慈善限量Postcard一套19款，售價待定 (不設找續) 。

▲ 展覽現場（17LIVE提供）

「藝文青」最愛3大打卡位

1.霓紅燈打卡位拍出都市繽粉藝術氣息

五光十色的霓紅燈充滿本土特色，點綴街頭讓人百看不厭。曾經為灣仔海濱花園創作過霓虹燈聖誕裝置的本地藝術家Sharmaine Kwan是次以霓虹燈為主題的藝術品，讓大家可以近距離與璀璨奪目的霓虹燈牆打卡，怎麼拍都好看。

2.傳統書法 x 數碼藝術巨型打卡牆

結合傳統書法和現代數碼藝術創作，創作者LINGSIR凌國寶是本地資深藝術家，擁有三十多年的豐富設計經驗。現擔任創意藝術會顧問、設計總監，並為經濟日報出版社「藝活」專欄作者。

3.拍攝專區藝術聯乘直播主題

拍攝專區悉心準備了不同拍照小道具，例如以直播間為主題的打卡框，讓你一嘗成為千萬LIVER的滋味。另外，亦有不少極具藝術創意的手拿牌等等，讓大家可以於場地自由使用小道具拍照留念。

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現場趣味工作坊

1.彩繪酒樽體驗坊

導師將會教授繪畫及用色技巧，為酒瓶添上彩色，製作出獨一無二的酒瓶裝飾品。

日期︰3月13日

時間︰下午1:00-3:00 (2小時)

收費︰港幣$488

Instsgram詳情及預約：summonnaart

2.手作掛牆飾

課堂將會教授針和線的關係、環狀起針針步、短針針步、長針針步、加針技巧。

日期：3月14日

時間：下午3:30-6:00 (2.5小時)

收費：港幣$480 (2人同行減$100)

Instsgram詳情及預約：yourbestcraft

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3.熊熊輕黏土工作坊

導師擁有輕黏土專業證書，課堂將會教授輕黏土塑形、搓揉技巧，以及黏土混色教學。

日期︰3月14日

時間︰下午4:00-6:00 (2小時)

收費︰港幣$500

Instsgram詳情及預約：foodie.Karina

4.輕彩繪工作坊

導師持有興彩繪專業證書，學生將會學習運筆技巧，顏色配搭，以及利用筆的特性演變出不同畫法。

日期︰3月14日

時間︰下午1:00-3:00 (2小時)

收費︰港幣$500

Instsgram詳情及預約：foodie.Karina

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「Art is @live」慈善藝術展詳情：

展覽日期：2021年3月12、13及14日

時間︰3月12日 下午2:00 – 10:00

3月13日 上午10:00 – 下午10:00

3月14日 上午10:00 – 下午7:00

地點︰石硤尾白田街30號JCCAC賽馬會創意藝術中心L0藝廊

**因人流管制，可按此預約時間。

編輯：葉翠華