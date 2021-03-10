【食用安全】港女網紅IG網店售「金仔減肥藥」　衞生署驗出含禁用西藥籲勿服用

▲ 港女網紅IG網店售「金仔減肥藥」，衞生署驗出含禁用西藥籲勿服用。

衞生署發現有本地賣家出售一款名為「金仔減肥藥」的減肥產品，經政府化驗所檢驗後發現，該產品含有禁用西藥成分「西布曲明」，呼籲市民切勿購買和服用。涉事Instagram網店為「Blackruby_shop」，目前帳號已被移除。

涉事IG網店「Blackruby_shop」由網紅Blackruby（露比）所開設，獨家銷售「金仔減肥藥」，並形容產品是「懶人減肥神器」，聲稱「不用做運動、不用節食、不瘦胸」，保證一個月減3至10公斤，又稱親身試食過。

TOPick發現，上月已有網民於網上討論區揭發「金仔減肥藥」含禁藥成分，並分享苦主經歷。據貼文中的截圖所示，不少人表示服用後，出現口乾、頭痛、頭暈等情況，即使停服後，仍出現失眠、心跳加速、胃痛、視野模糊等症狀。

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衞生署昨日（9日）呼籲市民不要購買或服用「金仔減肥藥」，因該產品被發現含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。

「西布曲明」過去曾用於抑壓食慾，但由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

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衞生署強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。

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責任編輯：羅嘉欣