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【小學試題】小三英文搶分練習題答案　學習「六何法」加強寫作能力

中小學 00:00 2021/03/17

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

小三英文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小三英文練習參考答案︰

Part A 

1. When 

2. How 

3. How many

4. How much 

5. Where

6. What 

7. Why 

Part B 

1. Where

2. How 

3. Why 

4. When 

5. What 

6. How much 

Part C 

1. behind 

2. between 

3. on my left

4. on my right

5. in front of

6. next to

7. behind

8. between 

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