【小學試題】小三英文搶分練習題答案 學習「六何法」加強寫作能力
中小學 00:00 2021/03/17
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小三英文練習參考答案︰
Part A
1. When
2. How
3. How many
4. How much
5. Where
6. What
7. Why
Part B
1. Where
2. How
3. Why
4. When
5. What
6. How much
Part C
1. behind
2. between
3. on my left
4. on my right
5. in front of
6. next to
7. behind
8. between
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