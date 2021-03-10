  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大步走】陳山聰出道曾被劉德華睇好　人生歷盡負評太太陪走出低谷

娛樂 11:31 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

陳山聰在《大步走》再當男一。

由陳山聰、姚子羚、陳自瑤等主演的TVB劇《大走步》，以正面積極人生態度為主題，相當勵志。入行28年的陳山聰，繼《金宵大廈》後第二次做男一，劇中角色袁力曾受挫折，跟現實中的陳山聰人生經歷不謀而合。

陳山聰在《大走步》演跑步教練袁力，表面充滿幹勁，但其人生卻曾受過打擊。現實中的陳山聰同樣熱愛跑步，跟袁偉豪、胡定欣、胡蓓蔚更組成「Crazy Runner」，成圈中知名跑友。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

陳山聰入行28年，一樣走遍高山低谷。他在92年參加TVB的歌唱比賽開始演藝生涯，當時16歲的他，因在比賽唱華仔的《長夜多浪漫》，更被評判之一的劉德華賞識，後來更成為劉德華New Melody的歌手，備受力捧。

【大步走】陳山聰期待與跑步高手交流　姚子羚準備練跑與觀眾齊較量

出道參加「四大天王」模仿大賽。

跟何超雲戀情受負評

不過出道兩年，卻因出現金融風暴，演藝事業被剎停。陳山聰曾分享，當時失業的他，為生計曾在時裝店做售貨員。

不過，陳山聰對演藝事業未有死心，在朋友介紹下，2000年加入TVB成藝員。可是多年來發展不順，多只任配角，發揮機會不多。

2011年，陳山聰跟「賭王」何鴻燊三房女兒何超雲傳出緋聞，後來山聰承跟前妻楊渡萍已辦理離婚手續，才公開跟超雲關係，戀情維持了兩年終分手，山聰在此期間卻受盡外間負評。

憑《金宵大廈》人氣急升。

山聰後來在TVB再逐漸捱起，至《潮流教主》、《殭》、《乘勝狙擊》及《同盟》等劇集方受注目。至前年《金宵大廈》終成男一，劇集大受歡迎，事業才終見曙光。

【金宵大廈】監製親證陳山聰李施嬅一人分飾多角　《金宵大廈2》造型率先看

遇好太太成家立室

而山聰跟從事美容業的圈外女友何麗萍（Apple）拍拖5年結婚，近年誕下兒子，形象更正面。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他曾在《師父有情》剖白過來人感受，稱人生低潮令他成長，面對負評，他說：「只能面對，自己先清楚是非黑白，由得人講。最不開心是令到屋企人不開心，到今日我能面對自己，有兒有好老婆，家人都好安慰。」

山聰提到兒子時激動落淚，他說：「建立家庭之後，對父母係一個回報。我曾經做錯事或者做錯一啲決定，係咪代表一世都要錯呢？唔一定，只要有一線生機，我就唔會畀自己放棄。當我個仔仲喺老婆個肚入面，我老婆同個仔講『你第日一定要學到你爸爸嗰種堅持同勤力…』，大家都知我係隻牛，多謝呢段日子以來，呢班兄弟好信任，大家關係是一世。」

同場加映：陳豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【幸福人妻】李施嬅未婚夫神秘身份曝光　任周潤發郭富城健身教練擁千萬物業
今日 10:24
【幸福人妻】李施嬅未婚夫神秘身份曝光　任周潤發郭富城健身教練擁千萬物業
師父有請︱袁偉豪仍為負評影響情緒　陳山聰勸Ben放下固執：以行動證明一切
16:39 2021/02/22
師父有請︱袁偉豪仍為負評影響情緒　陳山聰勸Ben放下固執：以行動證明一切
【十八年後的終極告白】譚凱琪產後首演《十八年後2》 陳山聰＋譚俊彥將跟一位視后合作
17:00 2021/01/24
【十八年後的終極告白】譚凱琪產後首演《十八年後2》 陳山聰＋譚俊彥將跟一位視后合作
陳山聰 娛樂人物職業 演員 大步走 歌手 陳自瑤 何超雲 李施嬅 劉德華 袁偉豪

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死