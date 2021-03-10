【大步走】陳山聰出道曾被劉德華睇好　人生歷盡負評太太陪走出低谷

▲ 陳山聰在《大步走》再當男一。

由陳山聰、姚子羚、陳自瑤等主演的TVB劇《大走步》，以正面積極人生態度為主題，相當勵志。入行28年的陳山聰，繼《金宵大廈》後第二次做男一，劇中角色袁力曾受挫折，跟現實中的陳山聰人生經歷不謀而合。

陳山聰在《大走步》演跑步教練袁力，表面充滿幹勁，但其人生卻曾受過打擊。現實中的陳山聰同樣熱愛跑步，跟袁偉豪、胡定欣、胡蓓蔚更組成「Crazy Runner」，成圈中知名跑友。

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陳山聰入行28年，一樣走遍高山低谷。他在92年參加TVB的歌唱比賽開始演藝生涯，當時16歲的他，因在比賽唱華仔的《長夜多浪漫》，更被評判之一的劉德華賞識，後來更成為劉德華New Melody的歌手，備受力捧。

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▲ 出道參加「四大天王」模仿大賽。

跟何超雲戀情受負評

不過出道兩年，卻因出現金融風暴，演藝事業被剎停。陳山聰曾分享，當時失業的他，為生計曾在時裝店做售貨員。

不過，陳山聰對演藝事業未有死心，在朋友介紹下，2000年加入TVB成藝員。可是多年來發展不順，多只任配角，發揮機會不多。

2011年，陳山聰跟「賭王」何鴻燊三房女兒何超雲傳出緋聞，後來山聰承跟前妻楊渡萍已辦理離婚手續，才公開跟超雲關係，戀情維持了兩年終分手，山聰在此期間卻受盡外間負評。

▲ 憑《金宵大廈》人氣急升。

山聰後來在TVB再逐漸捱起，至《潮流教主》、《殭》、《乘勝狙擊》及《同盟》等劇集方受注目。至前年《金宵大廈》終成男一，劇集大受歡迎，事業才終見曙光。

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遇好太太成家立室

而山聰跟從事美容業的圈外女友何麗萍（Apple）拍拖5年結婚，近年誕下兒子，形象更正面。

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他曾在《師父有情》剖白過來人感受，稱人生低潮令他成長，面對負評，他說：「只能面對，自己先清楚是非黑白，由得人講。最不開心是令到屋企人不開心，到今日我能面對自己，有兒有好老婆，家人都好安慰。」

山聰提到兒子時激動落淚，他說：「建立家庭之後，對父母係一個回報。我曾經做錯事或者做錯一啲決定，係咪代表一世都要錯呢？唔一定，只要有一線生機，我就唔會畀自己放棄。當我個仔仲喺老婆個肚入面，我老婆同個仔講『你第日一定要學到你爸爸嗰種堅持同勤力…』，大家都知我係隻牛，多謝呢段日子以來，呢班兄弟好信任，大家關係是一世。」

同場加映：陳豪訪問