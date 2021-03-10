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【#後生仔傾吓偈】鍾培生因為欣宜而愛上　打機登上世界第一：只會與同級的人打【有片】

娛樂 11:55 2021/03/10

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富三代鍾培生（Derek）獲邀擔任TVB節目《#後生仔傾吓偈》的嘉賓大談電競生涯。

富三代鍾培生（Derek）與麥明詩前度林作將於半年後舉行百萬擂台賽「林鍾一戰」，引起全城熱話。話題人物之一的鍾培生，最近任TVB節目《#後生仔傾吓偈》的嘉賓，Derek大談如果與電競結緣，更透露原來是鄭欣宜令他愛上打機。

【林鍾一戰】林作承諾每日晒肌半年後大變身　鍾培生為特訓拍片備戰擂台【有片】

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自小認識欣宜

TVB節目《#後生仔傾吓偈》第717集「打機Just for fun？」邀得電競公司創辦人鍾培生任嘉賓，現年30歲的Derek已打機超過20年，更登上不少遊戲的世界排名第一。

他透露愛打機的原因：「我以前是媽寶，當時在溫哥華，媽媽每日打麻雀時我便每天在哭，她當時跟肥姐打麻雀，而欣宜則將其家用遊戲機給予我玩。自此以後我便開始愛上打機，第一次媽媽打麻雀時我再沒有哭。」

【林鍾一戰】鍾培生林作正式簽生死狀　林作坦言：今日係我人生最大成就

（取自IG）

很多人沉迷打機並會課金，Derek分享：「曾遇過一名男子課金30萬，就是為了爭奪伺服器第一，最終更結不成婚。」他也有拍片勸大家別亂花錢於打機上。

被問到打機能手會否特別吸引或特別多豔遇，他坦言：「早年打到世界排名第一時，確實有不少女生因為我的技術而Add我。」

他強調：「我很專業，打機就打機，溝女就溝女。我很少跟女生打機，也很少跟現實朋友打機，只會與同級的人打機。如果有女生以請教打機作借口埋身，便會請她看我拍的影片。」

同場加映：林景程林正峰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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