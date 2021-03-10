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【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月獲17萬生活費　41歲男子怒告父母減零用錢

親子 11:34 2021/03/10

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41歲男子於牛津畢業，失業10年每月獲17萬生活費，近日怒告父母減零用錢。

英國一名41歲男子於牛津大學法律系畢業，惟最近10年失業，一直靠父母撫養，每月可獲最少17萬零用錢，惟最近雙方發生爭執，其父母決定減少金錢援助，沒想到男子竟將父母告上法庭，要求他們支付終生撫養費。

綜合外媒報道，41歲男子Faiz Siddiqui以往曾在英國多間頂尖律師事務所工作，20年來一直住在父母名下、位於倫敦海德公園（Hyde Park）附近的高級住宅中，市值100萬英鎊（約1000萬港元）。但從2011年起，他一直失業，父母每周向他支付超過400英鎊（約4.3萬港元）零用及其他生活開支。

41歲男子Faiz Siddiqui於牛津大學法律系畢業。（影片截圖）

要求年老父母撫養

近期Faiz與父母發生爭執，父母決定減少金錢援助，現年71歲的爸爸Javed及69歲的媽媽Rakshanda早已搬到杜拜生活，他們透過律師表示，「兒子難搞、苛求又頑固，但2人對於如何給孩子一個合適的未來有自己的看法，希望外界不要指指點點。」

Faiz則表示，他在金錢上需要依賴父母，因健康問題，他是一名「弱勢成年子女」，

如果他們不支付撫養費，就是侵犯人權。

他去年同樣提出訴訟，要求父母支付撫養費，惟遭法官駁回，如今再次提告。

曾控訴牛津大學教學不足

另外，Faiz曾在2018年控訴牛津大學的校長、教授「教學不足」，導致他僅獲得二等一級學位，平均成績60至69分，令他無法進入美國頂尖法學院，要求賠償100萬英鎊（約1000萬港幣），案件已遭駁回。

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責任編輯︰王明芳

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