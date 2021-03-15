【人生伯樂】港大醫科生遇上「伯樂」黎青龍　誓言立志做個好醫生

▲ 顏志鵬與黎青龍亦師亦友，兩人疫情期間做義工（顏志鵬提供）

每個人的一生有著很多過客，路途上總會遇上一些伯樂，更成為自己的人生導師。剛獲得「大灣區共同家園青年公益基金」頒發「創明天獎學金」的港大醫科生顏志鵬，年幼時初到香港時受盡艱辛，更在小學面對同學的嘲笑。惟他不以為然，升讀中學英皇書院後，繼續發憤圖強，畢業後成功入讀港大醫學院，並成功遇上「伯樂」、香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、現年72歲的肝臟權威黎青龍。顏志鵬自言自己是最幸福的人，感謝人生路上出現的人生導師，希望未來能夠成為出色的醫生貢獻社會。

即看顏志鵬的成長路：

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成長路：小學及中學

現時就讀港大醫學院五年級的顏志鵬，在12歲時來港，卻因自身水平與本地學生有差異，令他初時未能夠入讀本地小學，需要花費一番功夫追回當中的差距。透過親戚朋友給予的教材，他在九龍塘官立小學小五入學試中，中文及數學得到更佳成績，英文方面繼續強差人意，但時任校長李帶生決定破格取錄他，因認為他有潛質。

這是顏志鵬訪問中第一位感謝的人。

成功入到小學，看似生活變得順利，實則是另一段傷心經歷的開始。由於廣東話有鄉音，顏志鵬因而被當時的同學恥笑，但他在恥笑聲中決定越戰越勇。

來到香港這個新地方，要麼越戰越勇，或是一頹不震。我不想一頹不震，因新的地方充滿挑戰及機遇，覺得香港是一個給予你很多機會的地方，但問題是有沒有能力爭取到機會。我在小五、小六時不想放棄這個機會，所以勤力讀書。

努力終歸有回報，顏志鵬成功升讀港島名校英皇書院，而這個地方正正就是啟發他成為醫生的地方。他指，「自己有humanity（人性）的一面，亦有很Science（科學）的一面」，因此認為醫科認為最適合自己。而令他確認自己希望就讀醫科的事件，就是他中六時回到自己家鄉台山市海宴鎮的醫院，當時有機會接觸，更甚參與到整個治療的流程，當中更感受到「人性」的人面，由關心病人到與病人相處，兼備內向外向兩面，加上考慮到自己的性格，因此堅決就讀醫科。

這是顏志鵬訪問中第二項感謝的地方。

醫科生的起點及遇上「伯樂」

皇天不負有心人，顏志鵬在文憑試中考取極佳成績，並達成目標入讀港大醫學院，能夠入讀港大已是天子門生，入到醫學院更是鳳毛麟角。顏志鵬笑談醫學院讀書的生活，稱「唔辛苦都呃你啦，你將來都唔會有信心睇（醫生）啦」。他指，同學之關係很緊密，學習氣氛很強，「有啲位人地叻啲，我就請教佢；人地問我的時候，我就講我自己的看法，大家互相交流」。

最重要的是，顏志鵬在這個地方遇上他的「伯樂」—香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、現年72歲的肝臟權威黎青龍。

一談到黎青龍時，顏志鵬便將他與黎青龍相遇的故事，娓娓道來對他的敬意。他憶述，早在大學一年級時聽到他的大名，但真正相遇的時間是在大學四年級。當時，顏志鵬學習上有不明白的地方，因此向黎教授討教；後來顏志鵬參與瑞德西韋及愛滋病藥醫療新冠肺炎的療效，並發表了兩篇學術論文，黎青龍亦是當中的研究導師（Supervisor）。

顏志鵬坦言，黎青龍待人接物的技巧，到他高明的醫術、學術的淵博及對研究的直覺，對他有著無比的敬意，亦認為很值得他學習。

佢（黎青龍）Clinical的野睇得好通切，數據到睇到趨勢，好似當時研究瑞德西韋藥，當時只有一兩個Study，當時我們用統計學的方式整合數據，黎教授當時看完數據後，加上臨床研究後，能夠總結到那一種藥物較為有效。

佢（黎青龍）待人接物真係超值得我學習!佢教學生及病人時均非常用心，如當時教授他檢查身體的程序，他很注重每一個細節，拎到甚麼臨床資料，再一環扣一環下看到有甚麼發現，最後以簡單易明的方式向病人講解。

除學習以外亦不忘實踐，他亦與一班同學、舊生，聯同黎青龍在抗疫期間擔任義工，並組成「民間抗疫小組」，探訪露宿者及派發抗疫物資及做好醫療教育宣傳的工作。

另外，顏志鵬亦有「住Hall」，他住在利瑪竇宿舍（Ricci Hall），而利瑪竇宿舍講求的是「兄弟情」（Brotherhood），課餘時間積極參與舍堂活動及運動比賽。他感謝宿舍的友人，指他會在課餘時間與室友談天說地論時政，「近排講起美國經濟，我室友讀經濟，我都會請教佢的睇法，聽下點分析而家的經濟情況」。

這是顏志鵬訪問中第三項感謝的地方及人事。

文武雙全

除了學術以外，顏志鵬亦是一名「文武雙全」的人，他有著醫科生的身分外，亦有著大學手球的隊長和手球學會會長身分，更曾帶領隊伍取得大學比賽的冠軍，同時擁有健身教練牌。他表示，自己自中學時期已喜歡運動，更有參加不同類型的比賽，中三更有志成為骨科醫生，而考健身教練牌因為當時副修運動科學（Sports Science），亦看到港大的同學希望透過健身強身健體，因此本著服務同學的精神，加上當時港大提供健身教練牌課程，因此完成後便將所學的知識作出貢獻。

顏志鵬同時學識手語，他指學習手語是在文憑試後與中學同學一起去學，及後更曾任亞太聾人／聽障運動會義工負責五人足球項目義工小隊隊長，冀利用手語服務社群。

此外，顏志鵬剛獲得由「大灣區共同家園青年公益基金」頒發「創明天獎學金」﹐他表示獎學金一部分用作儲蓄外，另一部分將會用作進修之用。他指，未來希望學到更多有關人工智能方面的知識，可用在醫學科面。此外，他表示，任職裝修行業的父親在疫情下工作量大減，但家人對他的支援依然無所欠缺，因此對家人表示萬分感激，亦指部分獎學金會與家人分享。

這是顏志鵬訪問中第四個感謝的地方。

感恩是個幸運的人，特別想多謝人生路上幫助了我的許多人生導師，感恩有他們鼓勵相伴，令我可以逐步克服難關，虛心向不同的人學習求教，而所幸他們也願意傾囊相授。

展望明天

展望將來，顏志鵬希望成為一名腫瘤科醫生，盼借醫科貢獻社會。

未來希望可以做到一個knowledgeable, observant, alert, loving , algorithmic的醫生。

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記者：曾卓鋒