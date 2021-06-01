【靚太安樂窩】紅磡海逸豪園雙連特色單位　超大廚房客飯廳打造一家四口安樂窩

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀紅磡海逸豪園的一個相連單位，實用面積約1500平方呎，建築面積約2010平方呎，單位住有一家四口及傭人，隨著小朋友漸漸長大，所需要的空間都不同，因此想裝修全屋。

設計師介紹

負責單位設計的ADO Limited項目總監Clinton Wan及他的團隊已有20年經驗，無論幾大的單位都難不到他們。

單位特色

Clinton表示單位本身三尖八角及間隔不正方，他特別設計了弧形牆身，由廚房到客廳一氣呵成，屋企不但沒有菱角，而且視覺上增強了空間感。另外，廚房改造為較大的開放式廚房，原本三個洗手間，改成四個洗手間，令整個單位脫胎換骨。

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廚房

開放式廚房又大又有現代感，靠近客廳飯桌，戶主可以一邊煮飯，一邊跟家人傾談。本身廚房有一道大門，設計師挪用大門的空間擺放雪櫃，用盡每一吋空間。

此外，廚房的意大利手工磁磚地板及弧形牆身延伸到客飯廳，視覺上把兩個空間融為一體，有助增強空間感，亦可修飾單位三尖八角的缺點，女戶主可用弧形牆身來擺放廚具及食材，牆身不只有美感，還很實用。

同時，U型工作枱面可擺放廚具及食物，加上吊櫃及地櫃設計，提供足夠的收納空間。

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主人房

主人房走黑、灰的簡約路線，衣櫃採用了有滲光效果的黑玻璃質材，產生一種比較通透及高級的感覺。洗手間都採用玻璃呈現透明效果，有空間連線的作用。所以平日不用的時候，視覺上不會房間分明，不會有壓迫感，還可再擴大空間感。當有需要私隱時，可把洗手間趟門關上，靈活性大。

點擊大圖了解主人房特色：

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工程費用

在用色及間隔花一點心思，可以令這相連單位更實用及更有空間感，Clinton指最大挑戰是變動間隔，將廚房、客廳、睡房變大及實用。整個工程包括設計、拆除、裝修及傢俬等等大約$200萬，花費最多主要是裝修及傢俬，費用細項如下：

設計及管理 $15萬

拆除 $10萬

裝修 $80萬

固定傢俬 $65萬

水電 $30萬

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加裝拉籃善用轉角位置

要善用廚櫃轉角位置，可以選用轉角拉籃或全開拉籃等配件。要令抽屜內的物品擺放得更整齊有致，建議加入抽屜分隔；另外，如在島形工作檯採用隱藏式系統，則可將較少使用的物品收起，以增大檯面的料理空間。用家選擇採用歐洲優質五金配件的品牌，可令廚櫃及抽屜更耐用。

廚房設計小貼士資料提供: 煤氣公司 Mia Cucina(www.towngasmiacucina.com)

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記者：王芷瑩