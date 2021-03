【英文條件句】英文條件句（Conditional Sentences） 掌握各句式用法表達不同可能性

英文條件句(Conditional Sentence)用來表示若某情況發生,必然或可能會引致的結果。條件句分Zero Conditional(零條件句), First Conditional(第一條件句), Second Conditional(第二條件句) 和 Third Conditional(第三條件句) 四種,高小英文科會一般只會觸及首三種,但往往也會難倒不少學生。不過,其實只要認清它們的作用,要掌握並不困難。

結構:「if 子句」+「主要子句」

在認識各種句式前,要先掌握條件句的結構。條件句由「if 子句」(if clause)和「主要子句」(main clause)兩部分組成,「if 子句」表示條件及情況,「主要子句」表示必然或可能發生結果。兩部分的時態(tenses)因應不同條件改變。

零條件句:表示必然結果

零條件句用於陳述實際情況,表示若某情況發生,必然會引致的結果,例如自然現象或永恒不必的真理。在零條件句式中,「if 子句」和「主要子句」的時態都是簡單現在式(Simple Present Tense),例句如下:

If babies are thirsty, they cry. 若嬰兒感到口渴,它們會哭。 If you heat water to 100-degree Celsius, it boils. 若你將水加熱至攝氏100度,水會沸騰。

第一條件句:表示真實情況下可能引致的結果

而第一條件句則用來表示,在現在或未來的真實情況下,很可能會發生的結果。在這款句式中,「if 子句」的時態為簡單現在式(Simple Present Tense),「主要子句」的時態則為簡單未來式(Simple Future Tense),例句如下:

If you don't hurry, you will miss the train. 若你不加快腳步,你會錯過那班火車。 If you study hard, you will get good grades in the exam. 若你努力讀書,你會在考試中取得好成績。

第二條件句:表示在假設情況下可能引致的結果

至於第二條件句,則表示在假設,甚至不可能的情況下可能會引致的結果。在這款句式中,「if 子句」的時態為簡單過去式(Simple Past Tense),「主要子句」的時態則為would+簡單過去式(Simple Past Tense),例子如下:

If I won the prize, I would buy a flat. 若我贏得獎金,我會買一個單位。 If I were you, I would buy a new pair of shoes. 若我是你,我會買一對新鞋。

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD