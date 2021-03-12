【英文條件句】英文條件句（Conditional Sentences） 掌握各句式用法表達不同可能性

英文條件句（Conditional Sentence）用來表示若某情況發生，必然或可能會引致的結果。條件句分Zero Conditional（零條件句）, First Conditional（第一條件句）, Second Conditional（第二條件句） 和 Third Conditional（第三條件句） 四種，高小英文科會一般只會觸及首三種，但往往也會難倒不少學生。不過，其實只要認清它們的作用，要掌握並不困難。

結構：「if 子句」+「主要子句」

在認識各種句式前，要先掌握條件句的結構。條件句由「if 子句」（if clause）和「主要子句」（main clause）兩部分組成，「if 子句」表示條件及情況，「主要子句」表示必然或可能發生結果。兩部分的時態（tenses）因應不同條件改變。

零條件句：表示必然結果

零條件句用於陳述實際情況，表示若某情況發生，必然會引致的結果，例如自然現象或永恒不必的真理。在零條件句式中，「if 子句」和「主要子句」的時態都是簡單現在式（Simple Present Tense），例句如下:

If babies are thirsty, they cry. 若嬰兒感到口渴，它們會哭。 If you heat water to 100-degree Celsius, it boils. 若你將水加熱至攝氏100度，水會沸騰。

第一條件句：表示真實情況下可能引致的結果

而第一條件句則用來表示，在現在或未來的真實情況下，很可能會發生的結果。在這款句式中，「if 子句」的時態為簡單現在式（Simple Present Tense），「主要子句」的時態則為簡單未來式（Simple Future Tense），例句如下：

If you don't hurry, you will miss the train. 若你不加快腳步，你會錯過那班火車。 If you study hard, you will get good grades in the exam. 若你努力讀書，你會在考試中取得好成績。

第二條件句：表示在假設情況下可能引致的結果

至於第二條件句，則表示在假設，甚至不可能的情況下可能會引致的結果。在這款句式中，「if 子句」的時態為簡單過去式（Simple Past Tense），「主要子句」的時態則為would+簡單過去式（Simple Past Tense)，例子如下：

If I won the prize, I would buy a flat. 若我贏得獎金，我會買一個單位。 If I were you, I would buy a new pair of shoes. 若我是你，我會買一對新鞋。

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