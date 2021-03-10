  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix劇集】宋仲基 《黑道律師文森佐》上演名錶騷　腕上行頭Hublot+Bertling+Zenith輪流晒冷

休閒消費 15:45 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

《黑道律師文森佐》中，宋仲基飾演一位從意大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，當中他每集都佩戴上數十萬元一枚的手錶，行頭十足。

論數一數二的韓星男星，宋仲基可說是佔頭三甲，離婚後的宋仲基於今年年前所未有的發力，在Netflix一口氣推出了兩部作品，包括電影《勝利號》和電視劇《黑道律師文森佐》，前者大玩科幻劇情，後者剛飾演一位從意大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，當中他每集都佩戴上數十萬元一枚的手錶，行頭十足。

由宋仲基主演的《黑道律師文佐森》，每集都戴上不同夠錶。

宋仲基憑電視劇《太陽的後裔》而大紅，這一次《黑道律師文森佐》沒有了愛情元素，似乎聲勢不及以前，但近年的韓劇質素成為亞洲之最，靚人靚景絕對值得欣賞。這一次由他飾演的文森佐，每次出場除了完美剪裁的度身訂造西裝外，每集所佩戴的手錶都不盡相同，錶迷大飽眼福紛紛留意屬於該品牌型號之餘，亦由此可以看到韓劇真懂得做生意。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Hublot

第一集宋仲基一出場已經將意大利黑幫首領的大宅破壞得體無完膚，回程韓國，在機場誤上「黑的」賊車，老貓燒鬚，當時被劫匪搶去的正是價值約$222,000的Hublot Big Bang Unico黃配鈦金屬手錶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Bertling

除了Hublot打頭陣外，暫時在劇中宋仲基戴得最多的手錶品牌是Bertling的出品了，首兩集都是品牌的Navitimer B01 Chronograph 46型號，他分別戴上同款的精鋼和18K紅金款式，該款手錶經瑞士官方天文臺（COSC）認證，透明底蓋。似乎宋仲基和Bertling關係良好，事關在《太陽的後裔》中已經戴上品牌不同型號的手錶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Zenith

可以預計得到的是宋仲基《黑道律師文森佐》將位每一集都會戴不同品牌的手錶，來到第3集，他幾乎全戴上Zenith的手錶，一口氣合共戴上品牌4款手錶，包括屬於入門的橡膠錶帶的Defy Classic手錶，同時亦有售價接近15萬的Chronomaster El Primero Open腕錶。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 Topick記者

相關文章

【Netflix電影】南韓科幻片《勝利號》1·.7億製作　金馬影后得奬作 + 湯漢斯新片賀歲
13:58 2021/02/04
【Netflix電影】南韓科幻片《勝利號》1·.7億製作　金馬影后得奬作 + 湯漢斯新片賀歲
【明星愛錶】4大小生愛藏名錶成另類投資　鍾情一個品牌令財富增值【內附詳情】
14:06 2021/03/01
【明星愛錶】4大小生愛藏名錶成另類投資　鍾情一個品牌令財富增值【內附詳情】
【創新腕錶】HYT創意研發以液體取代指針　鑲鑽脿面摘取女錶迷芳心
11:38 2021/03/04
【創新腕錶】HYT創意研發以液體取代指針　鑲鑽脿面摘取女錶迷芳心
宋仲基 娛樂人物職業 鐘錶 Netflix 電影及戲劇 電視／電影／電台節目名 南韓 電影

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
17:59 2021/03/09
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務