【Netflix劇集】宋仲基 《黑道律師文森佐》上演名錶騷　腕上行頭Hublot+Bertling+Zenith輪流晒冷

▲ 《黑道律師文森佐》中，宋仲基飾演一位從意大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，當中他每集都佩戴上數十萬元一枚的手錶，行頭十足。

論數一數二的韓星男星，宋仲基可說是佔頭三甲，離婚後的宋仲基於今年年前所未有的發力，在Netflix一口氣推出了兩部作品，包括電影《勝利號》和電視劇《黑道律師文森佐》，前者大玩科幻劇情，後者剛飾演一位從意大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，當中他每集都佩戴上數十萬元一枚的手錶，行頭十足。

▲ 由宋仲基主演的《黑道律師文佐森》，每集都戴上不同夠錶。

宋仲基憑電視劇《太陽的後裔》而大紅，這一次《黑道律師文森佐》沒有了愛情元素，似乎聲勢不及以前，但近年的韓劇質素成為亞洲之最，靚人靚景絕對值得欣賞。這一次由他飾演的文森佐，每次出場除了完美剪裁的度身訂造西裝外，每集所佩戴的手錶都不盡相同，錶迷大飽眼福紛紛留意屬於該品牌型號之餘，亦由此可以看到韓劇真懂得做生意。

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Hublot

第一集宋仲基一出場已經將意大利黑幫首領的大宅破壞得體無完膚，回程韓國，在機場誤上「黑的」賊車，老貓燒鬚，當時被劫匪搶去的正是價值約$222,000的Hublot Big Bang Unico黃配鈦金屬手錶。

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Bertling

除了Hublot打頭陣外，暫時在劇中宋仲基戴得最多的手錶品牌是Bertling的出品了，首兩集都是品牌的Navitimer B01 Chronograph 46型號，他分別戴上同款的精鋼和18K紅金款式，該款手錶經瑞士官方天文臺（COSC）認證，透明底蓋。似乎宋仲基和Bertling關係良好，事關在《太陽的後裔》中已經戴上品牌不同型號的手錶。

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Zenith

可以預計得到的是宋仲基《黑道律師文森佐》將位每一集都會戴不同品牌的手錶，來到第3集，他幾乎全戴上Zenith的手錶，一口氣合共戴上品牌4款手錶，包括屬於入門的橡膠錶帶的Defy Classic手錶，同時亦有售價接近15萬的Chronomaster El Primero Open腕錶。

記者：何偉雄