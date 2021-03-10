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【保母虐兒】慘遭保母夫婦虐待被逼飲尿　5歲女童手腳瘀青口吐白沫昏迷

親子 16:07 2021/03/10

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台灣一名5歲女童慘遭保母夫婦虐待，導致手腳瘀青、口吐白沫昏迷。

台灣日前發生一宗虐兒案，宜蘭縣一名單親媽媽，因長期在外縣市工作，將5歲女兒交給保母照顧。本月5日女童突然口吐白沫昏迷，由保母夫婦送院。院方發現女童手腳有嚴重傷勢，懷疑遭虐待，故通報警方進行調查，揭發保母的惡行。

綜合台媒報導，女童生母是位單親媽媽，因2月起到外地工作，無法照顧孩子，將5歲女兒交給曾姓保母照顧，怎料還不到一個月，女童突然口吐白沫昏迷送醫。院方發現女童身上有不尋常的傷勢，包括手腳瘀青、腦壓過大等，故通報警方處理。

保母涉嫌虐打女童逼飲尿

保母夫婦二人起初否認虐待女童，經調查後發現二人涉嫌虐打女童、逼她飲尿、捉着她的腳倒立搖晃、不給飯吃等等，導致女童身上留下各種傷口及疤痕。

女童送院後進行過2次手術，現時仍然昏迷，留院觀察。女童的媽媽得悉事件之後，感到心酸，指自己每月支付約2萬元台幣（約5400港元）費用找專人照顧女兒，卻換來這般對待，痛斥保母夫婦「太兇殘，應下地獄！」。

現時保母夫婦遭警方拘捕，以傷害罪、凌虐妨害幼童發育等罪收押。

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責任編輯︰王明芳

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