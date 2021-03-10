【把砒霜留給自己】打入Netflix香港排名三甲　陳漢娜「脫黑」與劉浩龍擦出火花

▲ 《把砒霜留給自己》打入Netflix香港排名三甲，陳漢娜孖劉浩龍擦出火花。

由「暗黑系女神」陳漢娜、「宅男女神」蘇皓兒聯同劉浩龍、王智騫、洪助昇等主演的港產cult劇《把砒霜留給自己》，自3月1日起於Netflix上架至今不足兩星期，點擊數字高踞香港排行榜三甲。

其實《把砒霜留給自己》是改編自《紅Van》作者最新的原創小說，分別由10個單元組成，充滿「地道」風味，集荒誕、浪漫、惹笑、懸疑於一劇，當中陳漢娜更一洗過往「暗黑」形象，破格在劇中飾演具喜感的「小騙子」角色，跟飾演江湖大佬的劉浩龍演對手戲，火花四濺。

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▲ （發相）

《把砒霜留給自己》由10個單元組成，當中由陳漢娜與劉浩龍主演的單元《交易》，講述由陳漢娜飾演生活潦倒的滑稽騙子，欠下劉浩龍飾演殺人唔眨眼的社團大佬債款，無法償還債款的陳漢娜，提出協助對方兒子入名校作交換條件，二人因此結下不解緣。

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劇中，陳漢娜收起了「厭世表情」，飾演佻皮的「騙子」，就連陳漢娜亦表示：「其實導演在拍攝時都說未見過我拍這類角色，好期待我的演出。」陳漢娜亦不負所望，跟劉浩龍在劇中默契十足，帶出不少笑位，事後陳漢娜表示：「演繹跳脫角色會比較開心，因為保持著情緒高漲，容易過維持不開心情緒。」

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王智騫示愛瀨屎

至於由「宅男女神」蘇皓兒跟「小鮮肉」王智騫演出的單元《花卉種植指南》，講述王智騫在摩天輪跟「女神」蘇皓兒示愛，期間因肚痛失禁「瀨屎」，尷尬非常。

而現實中，王智騫表示亦曾在「女神」前出現尷尬情況：「之前試過約自己女神出街食飯，埋單當下才發現銀包不見了，本來約她出來的時候說我請客，最後無奈要對方埋單，還要連累她陪我去警署報失。」

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此外，由灰熊與蔡宛珊主演的單元《看雲的日子》亦大獲好評，故事講述「古惑仔」灰熊，邂逅女神兼天氣報導員蔡宛珊，期間灰熊偽裝作天文發燒友跟女神約會，但最後卻「紙包不住火」，灰熊因犯事被捕。

首次飾演天氣報導員的蔡宛珊表示事前為角色做足功課，她說：「之前有上網參考，看很多天氣報告，練集語氣、聲調、神態，其實報天氣的稿好長、好難背，幸好拍攝時都算順利。」

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