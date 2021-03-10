【5,000元消費劵】薛永恒：已與逾10個儲值支付營運商洽商派發安排　選方便簡單系統

▲ 創新及科技局長薛永恒透露，政府已與逾10個儲值支付營運商洽商派發電子消費劵的安排。（經濟日報資料圖片）

《財政預算案2021》建議向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，最快暑假起可申領。創新及科技局長薛永恒透露，政府已開始與至少10個儲值支付營運商洽商消費券派發安排，將揀選方便及簡單的系統。

薛永恒今日（10日）早上出席電台節目時表示，暫時有10多個儲值支付平台供政府選擇，正從中選擇出方便並簡單的系統，又以金管局開發的快速支付系統「轉數快」舉例說，至今已有近700萬用戶，強調政府希望能夠盡快向市民派發，會盡快覓合適合作平台。

電子消費券擬經八達通﹑PayMe等連續5個月派發，每月1,000蚊，限月內使用，詳情即看：【下一頁】

被問及派錢的時間表，薛永恒稱，目前仍在商討中，而願意在創科局登記系統中記錄資料的人士，若同意繼續保留資料，政府可簡化他們的申請流程，日後或可較快獲得消費券。

許正宇早前指，市民可經電子或書面方式申領消費券，去年已取1萬元者登記時不用重填個人資料，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩