【電影節】首度結合實體+網上平台放映　 教你香港國際電影節售票攻略

▲ 香港國際電影節4月舉行。

去年因疫情關係，第44屆香港國際電影節無奈要延期再取消。為了避免歷史重演，第45屆香港國際電影節將首度以實體及網上混合模式舉行，以新意念開闢新出路。到底這新模式如何運作？影迷觀眾又要留意哪些事項？不由如今屆電影節的推手講講！

香港國際電影節協會（HKIFFS）昨日（3月9日）公布第45屆香港國際電影節的完整節目，電影節協會總監利雅博，聯同節目總監王志輝及節目策劃謝偉烈，齊齊接受專訪講解實體及網上混合的模式如何運作，並介紹本屆的焦點新環節。

「經歷上屆電影節由3月延至8月，最後被迫取消後，主席王英偉表明不希望再次取消（電影節），所以去年底我們已著手研究網上和實體混合如何運作。我們沒有資源和時間去自建一個平台，幸好，去年不少海外電影節已因疫情變陣在網上舉行而作參考。」利雅博道出本屆以新模式舉行香港國際電影節的原因。

▲ 電影節協會總監利雅博、節目總監王志輝及節目策劃謝偉烈接受專訪。（攝影：煬炳強）

網上平台吸納新觀眾

HKIFFS已落實選用來一個在電影節圈子較普及又容易使用的平台，那就是新西蘭的Shift72。談到本屆的混合模式，王志輝說有3種形式讓觀眾有所選擇︰「有些電影只安排在戲院放映，也有部分戲只能online觀看。小部分的戲，則是戲院有一場，online也可以看。這是一個試驗，希望觀察觀眾反應，再思考以後如何安排。」

每張網上門票定價$50，較戲院門票便宜。王志輝解釋，是希望鼓勵以往較少參與這類電影節活動的觀眾作出嘗試。為了配合此新模式，本屆特別推出網上觀影證，供影迷觀看所有網上放映影片。而全新的影迷通行證，除了可讓影迷觀看所有網上放映的節目外，也可觀看在戲院指定放映的場次（特別場次除外）。

▲ 開幕片《風再起時》，由梁朝偉和郭富城主演，並由翁子光執導。

約60部片安排網上放映

今年選映來自58個國家及地區超過190部電影，當中包括10部世界首映、11部國際首映及43部亞洲首映，在戲院放映近230場，並精選近60部於網上平台播放。

影迷要留意是，網上放映一樣有時間表。王志輝稱︰「每個網上節目放映期達72小時，若開始了觀影，就必須於24小時內觀看。在電影節的12天內，我們共安排大約60部片，佔整體片目三分一左右。」謝偉烈補充說︰「每天約排了4至5部片online，由於有觀影時限，所以影迷同樣需要自訂一個時間表。」

王志輝也不忘提醒影迷，網上放映一樣有機會「滿座」︰「每套戲online可以有幾多人看，我們要與片主協商。基於版權問題，今次網上放映節目也只可以在香港區觀看。」

▲ 開幕片《七人樂隊》集7位香港知名導演拍攝。

談到片主對網上放映的接受程度，利雅博就說︰「都是一半一半。將安排於戲院上映的電影，片主肯定不考慮網上放映。發行制度上有很多所謂Windows（窗口期），每間公司有其發行上的考慮，未必願意把這秩序擾亂。但過去一年，因為疫情關係，確是多了片主願意考慮網上串流。」

電影節本質上是實體活動

電影節40多年來除了精選世界各地優秀電影作品以外，也是海外電影人來港與觀眾見面的好機會。「但今年因旅遊限制而做不到，將會改為Online形式，邀請他們來做Q&A。本地的年輕導演、文化工作者則有機會在戲院做映後談。」謝偉烈說。

▲ 閉幕片是日本導演濱口龍介的《偶然與想像之輪》。

被問到網上放映可有機會取代實體電影節，利雅博就如此回應︰「電影節的本質是一個群體活動，跟一大群觀眾在戲院內一起觀看電影，這種experience是網上活動代替不到的。雖然今年我們加了網上元素，但電影節本質上仍然是實體活動。」

▲ 《殺出個黃昏》。

INFO

第45屆香港國際電影節

日期︰2021年4月1日至12日

門票︰由3月18日起開始發售

記者：胡慧雯

