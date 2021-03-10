【回南天】天氣潮濕搶救皮袋有妙法　3分鐘急救CHANEL發霉手袋

▲ 即學3分鐘急救CHANEL發霉手袋。

天氣潮濕，最怕衣物手袋發霉變殘，影響外觀之餘，更有機會起噏味，相當不衞生。原來要令發霉手袋重回昔日舊貌，只簡單需時3分鐘。TOPick就整合了數招，教大家在回南天下急救手袋。

有些人清潔手袋，會用毛巾沾上濕水抺拭，但原來是大錯特錯的做法。正確的方法其實是用消毒濕紙巾塗抹就可以。

如用清水沾濕毛巾抺拭皮袋，只能清走表面霉菌，但水份會滲入手袋，過不久霉菌就會再現，而且「病情」會比之前更嚴重。

1. 消毒濕紙巾／1：20漂白水混合清水撃退霉菌

要有效殺滅霉菌，只需用上消毒濕紙巾就足以應付；但在發霉嚴重的情況下，就要用上1比20份量的漂白水混合清水，來清潔發霉處。

2. 用風筒的冷風或暖風吹乾手袋

在擦拭手袋後，部分人或會貪快用風筒，以熱風吹乾皮革表面，但原來又是錯誤做法。要知道，皮革本身內含一定油份，如用熱風烘乾，容易令皮革表面變得太乾，導致手袋出現龜裂紋。

因此要弄乾手袋，切忌操之過急，應用風筒的冷風或暖風吹乾。以上兩個為手袋簡單「急救」的步驟只需短短3分鐘，就可成功擊退霉菌，挽救發霉手袋！

點圖睇清潔步驟：

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【活得健康啲】天氣潮濕屋企又濕又臭 回南天必學6招衣物除濕除臭方法

回南天實在令人苦惱！不少網友在Facebook群組分享了家中地下及牆壁「冒汗」及霉菌狀況。在極度潮濕的天氣下，洗好的衣物較晾乾，還容易發出揮之不去的霉味。TOPick教大家6招快速乾衣及除霉味方法。

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責任編輯：羅嘉欣