【婆媳血案】恐怖奶奶狠咬手辣油潑胸　前空姐拿菜刀自衛慘遭削手指肉

▲ 台灣一名前空姐控訴老爺奶奶，稱奶奶咬她的手，又用辣油潑她。

婆媳關係堪稱世紀難題，婆媳衝突每日都在不少家庭上演。台灣一名前空姐近日於社交媒體控訴老爺奶奶，稱遭對方惡待，奶奶早前咬她的手，留下深深的牙印，又用辣油潑她，令她胸口受傷。前空姐拿菜刀自衛，衝突期間更遭削手指一塊肉。不過，奶奶卻反駁，當時被新抱勒頸才咬她自保。

該名前空姐近日於facebook群組「爆料公社」發長文，表示自己現年45歲，曾任職空姐15年。她去年與小7歲的丈夫結婚，婆媳關係緊張，不時被老爺奶奶刁難。夫妻早前與老爺奶奶發生衝突，被趕出兩老家門。2月24日，他們回兩老家取東西，豈料雙方再爆衝突，前空姐流血收場。

咬手留下牙印 辣油潑胸受傷

前空姐講述事發經過，當時奶奶不在家，老爺看到她隨即開始數落她，後來老爺出門送貨，奶奶亦回來了。奶奶指罵前空姐「不要臉、丟臉、拐了她兒子」，詛咒她不得好死。其後前空姐因乾燥症，需要時常補充水分，打開雪櫃想拿飲料之際，奶奶趁她彎身時咬住她的手臂，而且拿辣椒油往她身上潑。她寫道︰

我胸口瞬間如火燒般灼熱，我很氣地走向她，拿起菜刀叫她別靠近我，她也發瘋般跟我拉扯，又在拉扯中去削掉我右手無名指一片肉。

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當丈夫前來了解時，奶奶卻辯稱是新抱她自己咬自己。前空姐後來痛得召喚救護車，到醫院包紮傷口及驗傷。她指直至上周五（5日）被咬的傷口神經尚未復原，原打算再去老爺奶奶家一次，如果奶奶願意道歉，她就不控告對方。不過奶奶看到她，一直罵她是雙面人、不要臉，老爺則說「我拜託你去告」，她因此決定告上法庭。

奶奶反駁︰她自己割傷手



有台灣傳媒訪問到前空姐的老爺奶奶，令事件出現另一版本。兩老指新抱帶刀來他們家，也是她自己把手指割傷。奶奶承認咬新抱，可是稱她當時被新抱勒頸，情急下才咬她的手。

奶奶自稱被新抱掌摑十多下、扯頭髮、踹腳等，身上仍留下瘀痕。老爺透露，新抱事發後提出給她錢，才撤銷對奶奶的控告。

警方指，接獲該對老爺奶奶報案，指控前空姐回家損毀東西，令他們感到害怕，欲申請保護令，而前空姐目前則未提出控告。

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責任編輯：王明芳