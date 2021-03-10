【訣別之痛】整理外婆遺物哭崩　驚見兒時日記被珍藏30多年：心還是痛

▲ 外孫女整理遺物時，發現94歲外婆把其日記保存了30多年。

至親離世，傷痛需要用時間撫平。台灣一名女網友發文表示，自小由外婆養育成人，但農曆新年前突然離世，令她悲痛不已。近日整理遺物，她發現外婆竟珍藏其小學日記本，至今已30多年，但仍像新的一樣。

該網友在facebook群組「爆廢1公社」分享自身經歷稱，94歲外婆過年前撒手人寰，至今已一個月，但她仍很想念對方：

原以為我可以放下對她思念，沒想到看到房子沒有她，講話沒她聲音回應時，心還是痛啊！

整理遺物時，她發現一本功課簿，竟是其小學二年級的寒假作業，直言：「不看還好，一看又驚又喜，眼淚狂掉」。她坦言自己早已忘了，但外婆卻收藏至今，並保存得很好：「完全看不出來以放了30多年。」

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翻開日記本，回憶頓時湧現，她表示：「裡面全部都我亂寫的，連畫畫都前面倒映的畫，我瞎掰功力真的是只停留在小學。」她猜想，當年的小學老師如今應已70多歲了。從相片可見，該本寒假作業是一本日記簿，惟放置30多年並無發黃，仍十分整潔，裡面的畫作清晰可見。

該名女網友直言，十分想念外婆，藉遺物抒發情感：

我還是很想阿嬤，每天都看照片說話，我才發現阿嬤真的走了，沒辦法回應我了。

看到外婆珍藏的日記本，她說：「謝謝你阿嬤，我好想你，好想你。」

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責任編輯：羅嘉欣