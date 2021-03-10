【頒令破產】欠付律政司訟費連利息170萬　羅堪就被頒令破產

▲ 羅堪就今於高等法院被頒下破產令。（林育慧攝）

曾成功登上釣魚島的社運人士、「啟豐二號」船東羅堪就，早前遭律政司入稟高院呈請破產，今(10日)於高等法院進行破產聆訊。羅堪就表示去年才接獲通知，欠下律政司訟費連利息共約170萬元，羅表示沒有能力歸還，故不反對被頒令破產。

羅堪就今到高等法院出席破產聆訊，律政司一方指羅一直未有支付欠下之訟費，要求法庭頒令破產。

羅則表示利息很高，他指涉及的司法覆核案件被判敗訴後，9年來一直沒有被追討訟費，直至去年1月才接獲通知，欠付訟費110萬及利息50萬，共欠170萬元。

聆案官則指2011年已裁定羅須支付訟費，羅表示沒有收到通知，他坦言沒有能力支付，故不反對被頒令破產，並明言越早越好。聆案官最終頒下破產令，並提醒羅盡快與破產管理署職員聯絡。

據資料顯示，羅堪就於2009年曾針對海事處阻撓「保釣二號」（現稱「啟豐二號」）出海往釣魚台宣示主權，提出司法覆核，最終被判敗訴。

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記者：林育慧