【疫苗接種】59歲薛永恒指自己有血壓高情況受控　已打首劑科興疫苗期待第二針

▲ 薛永恒早前已接種首劑科興疫苗。（經濟日報資料圖片 / 政府提供）

本港新冠疫苗接種計劃開展近半個月，有逾11.3萬人已打了首針。創新及科技局長薛永恒表示，自己有點血壓高，但情況受控，早前已接種首劑科興疫苗，自已及同行打針的官員亦無出現問題，重申接種疫苗是利遠大於弊。

薛永恒今日（10日）早上出席電台節目時表示，自己已經59歲，有點血壓高，但情況受控，早前已接種科興疫苗，打針時亦沒有痛楚，非常期待接種第二針，而其他官員亦表示完全無問題。他認為，港人工作步伐快，不少人或有「三高」問題，按專家意見，若病情若控，接種疫苗並無問題，但市民如有憂慮，應詢問醫生意見。

對於接連有接種人士打針後出現不適或死亡，令部分已預約接種疫苗的市民「甩底」。薛永恒稱，截至昨日（9日）晚上8時，本港已有超過11萬人接種科興新冠疫苗，另有超過3,000人接種BioNTech復必泰疫苗，理解市民關心近期有人在接種科興新冠疫苗後，出現異常反應，但專家委員會已強調，死亡個案與疫苗無關，重申接種疫苗是利遠大於弊，可以保護自己及身邊人。

此外，港府推出「安心出行」手機應用程式，供市民記錄行蹤，市民進入食肆及表列處所都需要掃描程式QR Code（二維碼）或登記個人資料。薛永恒說，「安心出行」至今已有334萬的下載量，佔本港人口4成多，數字值得欣慰，希望有更多市民使用程式，以協助當局進行個案追蹤。

他提及，有90多名確診新冠肺炎患者有使用「安心出行」，到過約2,800個不同場地；而尖沙嘴「K11 MUSEA」的「名潮食館」早前爆疫，超過5,000名市民收到程式發出的感染風險通知後，到社區檢測中心接受免費檢測，認為「安心出行」已經開始發揮效果。

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記者：陳曉瑩