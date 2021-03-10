【財政大臣】嫌丈夫俾兩老$2800家用太多　惡妻發火︰老爺奶奶唔係殘廢可做看更

▲ 台灣一名人妻嫌丈夫俾兩老$2800家用太多，建議老爺奶奶去做保安。

家用錢銀問題引起不少家庭糾紛，有台妻不滿老公每月俾兩老約$2,800家用，斥責不應給予如此多，在網絡大呻應要優先顧及妻孩的使費。網民明白家家有本難念的經，可是她的用辭太刻薄，惹來大量負評。

該名台灣媽媽在日前向facebook專頁「靠北老公2.0」投稿，主張成家立室後有頭家要肩起，老公不應給兩老家用過多，酌量調節減少，以表心意就可以，直言老爺奶奶不是「廢老」，大可做兼職賺錢。她教訓老公︰

結婚了就要以我們家庭為主，而不是你爸媽，幾個月回去一次就可，你結婚就要知道自己的責任及義務，要付起養家的責任，優先考量我們家庭及小孩開銷，你爸媽可以工作又不是殘廢了 ！

建議老爺奶奶做保安

該人妻掌控家庭財政大權似的，表示老爺奶奶本身有退休金，老公每個月給他們1萬台幣（約2,750港元）太多，給3,000台幣（約830港元）買菜錢就夠了。她解釋丈夫不是獨子，有2個弟弟，每人給父母3,000台幣，這樣老爺奶奶每月就有9,000台幣（約2,500港元），她認為以台灣低廉的物價生活費，是足夠2個老人花費。

你爸媽還可以去兼差當保全，有工作才不會老的快，給太多錢閒下來只會老更快……你爸媽老了應該要清淡飲食，不會大魚大肉。

擔憂兒子無錢讀私校

人妻大說道理，認為給兩老的家用/零用錢不應每月固定，而是扣除掉家庭所有開銷後有剩餘再給。她擔心萬一屋企要用錢，剛好沒錢怎麼辦，又指兒子正值發育成長階段，「錢本來就該花在兒子身上」，如日後安排兒子入讀私立中學，學費不菲，要考慮長遠儲起一筆教育費。斥責老公是豬隊友︰

你是一家之主應該要為我跟小孩著想。要先顧老婆跟小孩，之後有能力再去顧老人，這樣才對！

網民斥責太刻薄

很多網民理解該台媽有自己的顧慮，指出現今確實很多家庭真的只能先照顧好自己，「養兒防老」已不適用現今社會，可是如有能力，敬孝道回報父母本是應該。許多網民斥她不孝、刻薄。部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳