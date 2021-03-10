【皇室風暴】哈里梅根痛斥皇室種族歧視　英女皇首開腔回應︰會私下處理

▲ 英女皇發表聲明，指非常關注梅根對種族歧視的指控，會私下處理事件。

英國哈里王子與夫人梅根接的專訪播出後，為英國皇室投下震撼彈，指控包括被禁聲、與大嫂凱特的衝突及與兒子阿奇（Archie）遭到種族歧視等。英女皇終打破沉默發表聲明，未有否認有關種族歧視的指控，並表示會認真對待及私下處理，最後重申哈里一家永遠是親愛的家庭成員。

白金漢宮於英國時間周二（10日）發表聲明，指英女皇及整個皇室對哈里和梅根近年所經歷的困難感到難過，尤其關注兩人提及的種族歧視問題。

皇室家庭成員會嚴肅對待，並會私下處理。哈里、梅根、阿奇永遠是親愛的家庭成員。

▲ 白金漢宮就哈里和梅根的訪問發表聲明。

未否認歧視指控 女皇或憂梅根點名

英國《倫敦標準晚報》及《太陽報》則引述消息人士指出，英女皇未有否認有關種族歧視的指控，以免梅根和哈里受刺激，直接點名個別皇室成員，令事件進一步發酵。

此外，據了解皇室在訪問播出後，不想急於回應，故該份聲明意味著，皇室不介意英國觀眾可先收看訪問，並預料皇室將不會進一步發表評論。而皇室一向認為多樣性、平等、包容和心理健康是核心問題，並已成為皇室成員過去多年的工作一部分。

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私下處理意味與查理斯威廉溝通

而英國《每日郵報》亦邀請皇室專家解讀聲明，其中有關「私下處理」的說法，即是跟皇儲查理斯、威廉王子等皇室高級成員私下溝通，了解有關指控的情況。

哈里與梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，指控皇室存有種族歧視，在梅根懷孕首胎期間，有皇室成員曾與哈里討論過BB的膚色會有多黑；當兒子亞奇（Archie）出世後，疑因為是色人種，而沒有獲得王子頭銜。

奧花雲費其後向外補充，哈里夫婦表明涉事者並非94歲的英女皇和99歲的菲臘親王，引起外界揣測。多家英媒解讀訪問時都認為，哈里夫婦不希望訪問引起女皇不快，有強調尊重女皇。

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直系繼承人才有王子頭銜

英國廣播公司（BBC）則引述英皇佐治五世（King George V）於1917年訂立的皇室法令報道，指出只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可獲得王子或公主頭銜。

而英女皇於2012年，在威廉與凱特的兒子喬治王子（Prince George）出世前，發表了君主制誥修訂規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲「殿下」尊稱，故弟妹夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）亦獲封公主及王子殿下頭銜。

報道又指，安德魯王子（Prince Andrew）兩個女兒之所以得到頭銜，是因為安德魯也是君主的兒子，所以其子女符合規例，同樣獲得王子或公主頭銜。

而哈里的兒子阿奇並非不能獲得王子頭銜，需待皇儲查理斯接掌王位，就能獲得王子頭銜，故此並非如梅根所說，阿奇不能成為王子是因為膚色遭到歧視。

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責任編輯︰林綺玲