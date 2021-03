【英文連接詞】英文連接詞（Conjunctions） 認識6個進階連接詞加強寫作能力

連接詞(Conjunctions)的作用是連結單詞或句子,例子包括"and","but","or"等,但相信每名小學生都懂得運用這幾個連接詞,本文精選7個進階連接詞給學生「旁身」,助他們在考試中脫穎而出,取得佳績!

1. "Nor"

"Nor"一般用於否定陳述句之後,表示「也不」的意思,例句如下:

He did not like apples; nor did he like oranges. 他不喜歡蘋果,也不喜歡橙。 She could not play the piano; nor could she play the guitar. 她不懂彈鋼琴,也不懂彈結他。

2. "As well as"

"As well as" 表示「都是」的意思,例子如下:

He plays football, basketball as well as badminton. 他既踢足球,又打籃球和羽毛球。 She speaks Cantonese, English as well as Mandarin. 她既說廣東話,又說英語和普通話。

3. "Not only...but also"

"not only...but also"有「不僅......而且」的意思,例子如下:

He is not only lazy but also naughty. 他不僅懶惰,而且很頑皮。 She is not only beautiful but also intelligent. 她不僅很漂亮,而且很聰明。

4. "As long as"

"As long as"即「只要」,例句如下:

I am happy as long as you are with me. 只要你與我同在,我就會感到快樂。 As long as he is the boss, you will be an employee. 只要他是老闆,你將是一名員工。

5. "Only if"

"Only if"也有「只要」的意思,例子如下:

Only if you give up junk food, you will lose weight. 只要你放棄垃圾食物,便會瘦起來。 Only if you study hard, you will get good grades. 只要你努力讀書,便會取得好成績。

6. "As if"

"As if" 即「猶如」、「看起來」,表示某人或某事看起來的感覺,例句如下:

It looks as if it is going to rain. 天空看起來將會下雨。 The building looks as if it is going to collapse. 這棟樓看起來快會倒塌。

