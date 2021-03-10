【心酸事實】推輪椅陪「病母」求診　醫生發現是假人揭開令人悲哀的真相

▲ 一名台灣醫生在網上分享，有年輕女兒帶著假人「母親」求醫的故事。

有時候藥物也許不是治療疾病的最佳方法，醫生如何關懷病人的情緒和感受，可能更勝於一切。日前有台灣醫生在網上分享病人故事，稱一位年輕女性推著患腳傷、坐輪椅的「病母」，和老父親到門診求醫。不過醫生在看診期間，發現坐在輪椅上的竟是個假人。後來聽到父親道出真相後，感慨「有些情況中，關懷更勝於治療」。

近日台灣復健科醫師李薇在其facebook專頁發文，憶述在一個平日的下午，遇到一家三口到門診求醫，其中女兒推著輪椅緩緩地走進病房，不時向坐在輪椅上的「母親」耳邊輕輕說話。她指自己在替「母親」洗澡期間，不小心弄傷她的腳，即使塗了藥後仍沒好轉才來求醫。她透露因「母親」的健保卡已經無法使用，惟有先用自己的健保卡登記。此時，醫生察覺站在一旁的父親面有難色地向她打眼色，欲言又止。

李醫生亦發現，坐在輪椅上的「母親」一直沒有移動，而在為她檢查時觀察到，

戴著帽子蓋住了半個臉，帽緣底下是緊閉的雙眼，衣服以外露的皮膚蠟黃乾燥又粗糙，毫無血色，但是皮膚卻幾乎沒有細紋，我甚至懷疑我的眼睛，從來沒有看過這樣的皮膚。

醫生欲與「母親」溝通被女兒阻止

當她想叫醒病人時卻被女兒阻止：「我媽媽在睡覺，醫師您不用叫她起床。」然後女兒拉起「母親」褲腳讓醫生檢查，李醫生看到右小腿前側有一淺淺的凹痕，上面附著藥水乾掉的痕跡，再仔細看便發現這個是假人。當她和護理員抬頭跟老父親對視，形容「在他憂傷深邃的眼窩中，似乎看到了父親無語的無奈包容。」

雖然醫生驚訝不已，但她還是下意識蹲下來，用清水和棉花護理「傷口」，並跟女兒說：「沒關係，媽媽的皮膚年紀大了，恢復不容易，這樣沒有明顯傷口就不會感染了。」

老父感激醫護沒當場揭穿

在女兒推著輪椅離開診療室後，父親感謝在場的醫護人員並沒即場訴穿事件，指女兒在大學的時候被診斷患有思覺失調，曾經幻想有人要殺她，拿著刀跑出馬路。太太為了照顧女兒提早退休，惟2年前因車禍離世，女兒接受不到事實，一度多次拿刀自殺甚至攻擊路人，病情反覆。最後父親想出辦法，按照太太的樣子訂造了假人模型，讓女兒每天「照顧」它，情況才穩定下來。

醫生在文中形容，

老父親說時眼中充滿著憐愛，雖然他的微笑帶著如無糖黑咖啡的苦澀，我深深被這善意的謊言和老父親的守候所感動，女兒的疾病雖然沒有被藥物治療，但她內心已被父愛和永恆的母愛治癒了。

雖然她指思覺失調就像個計時炸彈，不知道何時會爆炸，不過對於這一家來說現狀已經令他們心滿意足。她又表示，醫者不僅是治療病人，有時候要比其他職業更仔細觀察病人和其家屬的行為，在與他們互動的過程中，要努力由病者的角度出發思考，「而在有些情況中，關懷更勝於治療。」

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責任編輯：王明芳