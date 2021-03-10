【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（10日）於高等法續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（10日）於高等法續審。繼母與前夫所生的女兒Y今出庭作供，庭上播放她8歲時與警方的錄影會面紀錄，Y當時供稱妹妹暈倒前的最後一句說話是「我好驚」，而事發前一晚父親跟妹妹玩「飛高高」，妹妹落地後不斷表示「好驚」，而且開始發抖。Y又稱因父母和外婆指哥哥和妹妹「污糟邋遢」，因此只可睡在睡袋內，Y更一度稱「佢哋屎都食喎！」

現年11歲的女童Y是涉案繼母與前夫所生的女兒，她今出庭作供。庭上播放她8歲時與警方的錄影會面紀錄，Y於會面中供稱，2018年1月6日事發前一晚，父親與妹妹玩「飛高高」，期間母親要求父親要把妹妹「飛到去天花板，下下都要掂到天花板，唔掂就唔停」。Y形容當時父親大力將妹妹拋上天花板，並發出約7至8下砰砰聲。

Y又指父母其後又跟妹妹玩「扮超人」，隨後Y與父母吃晚飯，妹妹則在枱邊沿直線走路，被問及為何妹妹要走直線，Y解釋指「因為佢次次行路都賴皮，坐喺地下唔願起身」，當他們吃飯後，哥哥和妹妹才可以吃飯，「因為佢哋無餐桌禮儀」，但當被問及哥哥和妹妹如何沒有餐桌禮儀時，Y則表示不知道。

Y又指妹妹可能是在玩完「飛高高」和「扮超人」後太驚慌和暈倒，事發當日早上父母叫妹妹起床時，妹妹回應了一句「唔」，隨後突然再說「我好驚」便暈倒。

Y又指哥哥妹妹不可睡在床上，只准睡在睡袋內，「因為佢哋污糟邋遢，成日唔沖涼。」Y又形容哥哥經常被父親打，「一日對佢好啲，佢又開始嚟料」，並引用父母和外婆的說法，指哥哥「三分顏色上大紅」。Y又指哥哥身上有很多已結焦的傷口，但父母並沒有理會，當傷口惡化時，父母便會替他消毒和貼膠布。Y又供稱父母均有以藤條和拖鞋打哥哥和妹妹，父親更會拳打哥哥，曾經試過哥哥和妹妹被父母以拖鞋打面時，流了很多血，血沾在拖鞋上。

Y又指出外婆亦覺得哥哥和妹妹很頑皮，因此她並沒有阻止父母虐打他們，而外婆本身亦會以藤條打他們，例如當哥哥和妹妹竊竊私語時，外婆便會打他們，被問及為何外婆要打他們，Y指出「嘈囉，討厭囉。」

被問及哥哥與妹妹的自理能力時，Y表示他們無法照顧自己，因為他們會「搣自己傷口」，並指「可能佢哋想隻手爛啩」，Y更一度指「佢哋屎都食喎！」Y又指妹妹需要人照顧，而哥哥和妹妹習慣不洗澡刷牙洗臉。Y又指她曾聽見父母之間商量，為免哥哥身上的傷口被看見而拒絕讓他上學。

被問及事發前的14至15天聖誕節假期期間，哥哥和妹妹有否進食，Y供稱其中7天他們都有吃午餐，每一晚亦有吃晚餐，但其中13天均沒有吃午飯。被問及為何他們沒有吃午餐，Y回應指「因為佢哋太過份，曳得太過份」。

代表父親的大律師吳政煌盤問Y時指出，父母為了防止妹妹撕去傷口上的結焦，會將一隻長襪套在妹妹手臂上，並以扣針扣住，Y表示不記得。辯方又指父親其實只是以拳頭壓在哥哥的小腿，並沒有拳打他，Y則表示不同意。

代表繼母的大律師羅志霖盤問Y時，問及她曾於錄影會面中提及妹妹會吃大便，Y今於庭上表示她已不記得是否發生過，對於辯方指妹妹曾經玩自己的大便，及用大便弄污Y的床，Y均表示不記得。辯方又指哥哥有段時間因為不想刷牙，而拒絕吃麵包當早餐，Y表示同意。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝