【不日成婚】衛詩雅被觀眾剖白而感動　陳家樂坦言對婚姻憧憬

▲ 陳家樂、衛詩雅等出席優先場。

陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言、朱柏康、岑珈其等主演《不日成婚》，日前舉行優先場，被讚題材夠貼地，更有女戲迷因受電影情節觸動而落淚，Michelle回應時也感動得一度哽咽！



《不日成婚》早已敲定於3月密集上映優先場，名目更別開生面分為「兄弟場」（主要招待男觀眾）、「姊妹場」（主要招待女觀眾）及「波友場」（主要招待球迷）等等，導演陳茂賢及六位主角現身戲院答謝大家支持之餘，期望近距離聆聽最真實意見。

首先啟動的「兄弟場」及「姊妹場」，有男戲迷盛讚電影以輕鬆手法反映時下婚姻狀況，演員亦表現出色，有女戲迷感同身受，坦言對《不日成婚》非常有共鳴，自己與前男友正因為結婚問題未能達至共識而分手，所以對婆婆（邵音音飾）與可怡（Michelle飾）在天台的一段對話特別感觸，更邊看邊落淚。

▲ 衛詩雅感動哽咽。

Michelle聽到這位女觀眾的分享，憶起當日拍攝片段，一度哽咽：「拍那一場我都好深刻，看劇本的時候已有好大感覺……」說了兩句已雙眼通紅。



戲中，可怡不斷對拍拖五年的阿佳（陳家樂飾）逼婚，現實生活中，Michelle笑言恰恰相反：「角色和我本人並不相似，我不太敢結婚，反而家樂就好想結婚！」

家樂承認：「我對婚姻依然滿懷憧憬，不明白為什麼大家會說得那麼灰暗，成年人到差不多年紀便應該去做，如果找到對的人，有機會我就會結婚，我見好多人的婚姻生活都相當美滿啊！」