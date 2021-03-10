【校長專欄】幼稚園整天笑容滿臉的「大朋友」 校長：笑對小朋友成長真是很重要

▲ 彭校長認為，幼兒教育令小朋友笑最重要。

大家戴咗口罩咁耐，我最掛念是在學校見到一大班小朋友的笑臉，因為小朋友的笑容，就代表他們有多鍾意上學，這「理論」相信不論是幼稚園至大學都適用，當然上班的大人都一樣，幾多笑容就幾鍾意自己的工作。

我這位幼稚園校長朋友就是經常笑容滿臉，也特別喜歡留意小朋友的笑臉，她常對家長說小朋友笑有多重要：「愛笑是高智商的象徵，能讓身邊的人接納與喜歡。微笑也是人最基本動作，是表達感情最温柔的方法，它代表語言的一種，能與人互相溝通和傳遞感情」。她說：

幼兒笑著上學表示他喜愛校園、喜愛學習、喜愛朋輩。通常來說，幼兒展現笑容也是生理的反應，反映他們能感受校園充滿著愛，才會「笑」著上學。

笑對小朋友成長真是很重要，在校園愛笑的幼兒大多性格比較開朗、樂觀及有穏定的情緒，有利於發展人際交往能力及發展，他們樂於探索及充滿著強烈的好奇心；這些幼兒能學會更多知識，從而更能有利他們的智力發展。

她解釋，幼兒教育令小朋友笑是最為重要，幼兒初嚐幼稚園上學時，要與家人分離、面對學習和學會溝通，是一件困難的事情，因此學校會營造充滿愛的氣氛，讓幼兒樂於接受學校生活。學前教育正是養成幼兒良好習慣的開始，包括守時、負責和誠實，由於每個幼兒的性格不同，老師會悉心了解個別的需要，與家長保持溝通，避免讓幼兒上學時有負面情緒，學校祈望每一個幼兒可以笑著來上學。當中最關鍵是老師，老師的態度決定幼兒上學的心情。



我們試想想，若果幼兒不喜歡老師，不願意跟老師學習，那麼老師要互動、傳授知識的首個任務都無法達成。

這間咁關心小朋友笑的幼稚園，是仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園校長彭美玲，她覺得令小朋友笑著上學，家長的角色都十分重要，家校建立緊密的關係，為協作奠下了穩固的基石，而家長選擇把至愛的小朋友交到幼稚園，毫無疑問，對學校已存在著認同和重視，在良好的互信關係中，成就「笑」著上學的幼兒。

各位家長，留意小朋友笑之餘，都留意一下自己或另一半有無笑容，或有幾耐無一齊大笑，因為笑是會傳染的，而且大人經常愁眉苦臉，小朋友都一定不懂得笑。家長們不如試下，諗一些與小朋友快樂的時光，如小朋友出世、第一次叫爸爸或媽媽，相信這一刻就算再煩惱也可以帶住笑面入睡，好似校長所講，因為父母都愛自己的小朋友，只要想起自己的小朋友，就自然會流露笑容。

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。