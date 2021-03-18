【TOPick親子活動】我們這一家親子餅印大賽 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎
爸爸媽媽同小朋友生得「餅印」一樣？如果你同子女有相似特徵，可以成為全港最Sweet餅印，增添母親節及父親節感動Moment！參加即獎，人人有份，最具人氣【餅印】再送你香港迪士尼樂園酒店Staycation及多份禮品。
- 樣貌似足【餅印】咁撞樣
- 完美複製父母的某項性格或行為舉止，小動靜「一模一樣」
參加資格：爸爸/媽媽 及 12歲或以下的子女
遞交資料：1) 遞交4-5張相中人的生活照片 及 2)一段50-80字文字簡介(例如：最【餅印】的地方是.....)
遞交方式：網上表格
活動招募：2021年3月18日-4月11日
截止投票：2021年4月11日晚上11時59分59秒
公佈得獎：2021年4月16日
得獎名單：TOPick 「Band1學堂」
評審準則：請參閱下表
獎項與獎品：請參閱下表
|獎項
|名額
|獎品
|【參加即獎】
|人人有獎
|洗手液機(價值$269)一份
|【參加早鳥獎】
|
30位
(首30名參加者，以TOPick市務部收到資加者資料的日期及時間為準)
|TOPick親子福袋(總值$100)一份*
*(禮品種類包括：學童口罩, Sanrio卡通人物環保袋,抗疫產品,兒童文具等,隨機抽選,不設更換)
|【最具人氣獎】
|
5位
(活動期間獲最高點擊次數的首5名參加者)
|香港迪士尼樂園酒店2日一夜住宿一份
|【最多SHARE獎】
|3位參加者
(活動期間獲最多分享次數的首3名參加者)
|SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機
同場加映明星撞樣，鄭嘉穎與大仔十足餅印:
陳茵媺與女兒好似樣:
Coffee丈夫與翟伯伯十足餅印:
如有問題，歡迎查詢
電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com
Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037
條款及細則：
活動日期為2021年3月18日-4月11日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。
參加者必須為親子關係，12歲或以下的子女。
參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。
每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。
參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交之相片當中必須最少一張為親子合照，並能清楚顯示容貌, 因比賽以親子相似度為準則，建議不要提交口罩照片。
相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。
TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。
參加者成功遞交後三至五個工作天內將收到電郵確認成功參賽。
得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。
獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。
【最具人氣獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，5位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。
【最多SHARE獎】獲選標準是於比賽期內, 首3篇獲最多FB分享次數*的參賽文章
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。
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