  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法庭保安】人力錢寶芬涉襲擊高院保安提上訴　法官直言香港法庭保安最鬆懈 

社會 13:14 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

上訴人錢寶芬。（經濟日報資料圖片）

人民力量成員錢寶芬涉於高等法院因安檢問題而襲擊保安，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監7天，緩刑1年，今(10日)於高等法院就定罪提出上訴。法官陳慶偉處理有關上訴時指，自己於高院亦須接受安檢，因每天都會上班，因此可能「鬆啲」。陳慶偉直言「全世界而言，香港法庭保安最鬆懈」，英國法庭不准帶電話進內，因可按掣引爆計時炸彈，陳慶偉指「殺法官亦不是唔會做到的事」。

上訴人錢寶芬，被控於2018年9月14日，在高等法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女子張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

代表律師陳詞時指，原審裁判官否定事件因意外觸碰之可能性。代表律師指，兩名保安均為上年紀女士，控方第1證人事發前「左郁右郁」，控方第2證人在上訴人後面要求進行安檢，上訴人未有理會而於樓梯往上行，期間才觸碰到控方第1證人，事件純屬意外。

法官陳慶偉指即使沒有意圖，亦是妄顧後果。法官自言「我入嚟都要安檢」，高院有數個出入口，「我哋一樣有保安睇住入嚟，當然日日返工會認得，會鬆啲」。

代表律師續指，上訴人亦不是年輕，亦是女性，不會故意走向保安。法官則指不少謀殺案涉及老人，因一言不合而動手，最終造成人命損失。法官指老人有時會溫和或具侵略性，但明言並非指上訴人。

法官陳慶偉又指法庭現時不准帶水入內，因過往曾有法官及律師曾被人淋尿液，高院亦曾有人以刀破壞法官枱面。法官認為「全世界而言，香港法庭保安最鬆懈」，英國法庭手提電話亦不能帶進法庭，因可按掣引爆計時炸彈，陳慶偉指「殺法官亦不是唔會做到的事」。

代表律師指，上訴人不是年經太輕，不能與脾氣差的人混為一談，因此認為裁判官定罪不安全及不穩妥，要求擱置定罪。

律政司一方則指，裁判官已充分分析案中證據中出現之分歧，即使控方證人證供出現分歧，亦合乎環境證供，足以反映控罪原素。法官押後裁決。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【新冠肺炎】增10間食肆曾有確診者到訪　49歲女患者4日食勻7間餐廳
今日 09:58
【新冠肺炎】增10間食肆曾有確診者到訪　49歲女患者4日食勻7間餐廳
【新冠肺炎】港大微生物系學系發現抗病毒製劑「8P9R」　可抑制新冠病毒
今日 09:39
【新冠肺炎】港大微生物系學系發現抗病毒製劑「8P9R」　可抑制新冠病毒
【疫苗接種】西營盤接種中心一名外籍男士疑因接種復必泰疲苗後不適　經救護車送往瑪嘉烈醫院治理
今日 12:19
【疫苗接種】西營盤接種中心一名外籍男士疑因接種復必泰疲苗後不適　經救護車送往瑪嘉烈醫院治理
香港 律政司 人民力量 經濟

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死