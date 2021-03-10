【法庭保安】人力錢寶芬涉襲擊高院保安提上訴　法官直言香港法庭保安最鬆懈 

▲ 上訴人錢寶芬。（經濟日報資料圖片）

人民力量成員錢寶芬涉於高等法院因安檢問題而襲擊保安，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監7天，緩刑1年，今(10日)於高等法院就定罪提出上訴。法官陳慶偉處理有關上訴時指，自己於高院亦須接受安檢，因每天都會上班，因此可能「鬆啲」。陳慶偉直言「全世界而言，香港法庭保安最鬆懈」，英國法庭不准帶電話進內，因可按掣引爆計時炸彈，陳慶偉指「殺法官亦不是唔會做到的事」。

上訴人錢寶芬，被控於2018年9月14日，在高等法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女子張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

代表律師陳詞時指，原審裁判官否定事件因意外觸碰之可能性。代表律師指，兩名保安均為上年紀女士，控方第1證人事發前「左郁右郁」，控方第2證人在上訴人後面要求進行安檢，上訴人未有理會而於樓梯往上行，期間才觸碰到控方第1證人，事件純屬意外。

法官陳慶偉指即使沒有意圖，亦是妄顧後果。法官自言「我入嚟都要安檢」，高院有數個出入口，「我哋一樣有保安睇住入嚟，當然日日返工會認得，會鬆啲」。

代表律師續指，上訴人亦不是年輕，亦是女性，不會故意走向保安。法官則指不少謀殺案涉及老人，因一言不合而動手，最終造成人命損失。法官指老人有時會溫和或具侵略性，但明言並非指上訴人。

法官陳慶偉又指法庭現時不准帶水入內，因過往曾有法官及律師曾被人淋尿液，高院亦曾有人以刀破壞法官枱面。法官認為「全世界而言，香港法庭保安最鬆懈」，英國法庭手提電話亦不能帶進法庭，因可按掣引爆計時炸彈，陳慶偉指「殺法官亦不是唔會做到的事」。

代表律師指，上訴人不是年經太輕，不能與脾氣差的人混為一談，因此認為裁判官定罪不安全及不穩妥，要求擱置定罪。

律政司一方則指，裁判官已充分分析案中證據中出現之分歧，即使控方證人證供出現分歧，亦合乎環境證供，足以反映控罪原素。法官押後裁決。

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記者：林育慧