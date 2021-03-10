【金仔減肥藥】港女網紅售減肥禁藥2日賺1萬　苦主服用後心跳加速經期錯亂

▲ 港女網紅售減肥禁藥2日賺1萬没，苦主服用後心跳加速經期錯亂。

衞生署發現一種名為「金仔減肥藥」的減肥產品，含有被禁用的西藥成分「西布曲明」。銷售該款減肥藥的IG網店由港女KOL「Blackruby（露比）」開設，她不時在IG分享性感照，追蹤人數多達20萬，據悉，她銷售減肥藥以來，生意一直不錯，2日可賺1萬元。

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上月有網民於網上討論區發文，懷疑本地KOL Blackruby出售的「金仔減肥藥」含有禁用西藥成分「西布曲明」，並疑似在內地生産。

據悉，Blackruby去年開始在IG推銷減肥藥和豐胸丸，並開設網店「Blackruby_shop」，又將產品放於格仔鋪寄賣，每包售1,500元，生意一直不錯，她更曾在IG Story分享，試過短短2日就做了1萬元生意。

她形容「金仔減肥藥」是「懶人減肥神器」，聲稱「不用做運動、不用節食、不瘦胸」，保證一個月減3至10公斤，又稱自己都親身試食過，「一粒就見效」。

不過，不少人服用後卻出現明顯副作用，據貼文中的截圖所示。有人服用後，出現口乾、頭暈、心跳加速等情況。據貼文中的截圖所示，不少人表示服用後，出現口乾、頭痛、頭暈、經期錯亂等情況，即使停服後，仍出現失眠、手震腳震、心跳加速、胃痛、視野模糊等症狀。

坐喺度心跳都105-120、胃痛、頭暈眼花、望嘢有光點...

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衞生署昨日（9日）呼籲市民不要購買或服用「金仔減肥藥」，政府化驗所檢驗結果顯示該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「西布曲明」。

「西布曲明」過去曾用於抑壓食慾，但由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

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責任編輯：羅嘉欣