【集結罪成】涉立法會外示威非法集結等罪成　5人判監7周至7個月

▲ 5名被告被判監7周至7個月。（經濟日報資料圖片）

2019年6月10日凌晨有人在立法會外示威，有人叫囂、投擲雜物及搬動鐵馬。5名年齡介乎22至41歲的男子當晚被捕，經審訊後，其中4男今（9日）於東區裁判法院被裁定參與非法集結罪成。辯方求情時指，其中1人為前香港武術代表隊，曾代表香港出席國際賽事及多次獲獎，教練更指他有能力參與亞運及衝擊獎牌。裁判官考慮到他多年努力及夢想付諸東流，終判處監禁6個月，其餘被告則被判囚7個月；同案31歲男子涉當晚捉住督察手臂，致疑犯逃脫，今亦被裁定阻撓警務人員罪及判囚7星期。

5名被告包括溫鎮豪（31歲，電腦技術員）、王洛鈞（23歲，無業）、鄺淯銘（23歲，無業）、曾泳祥（30歲，學生）及廖德輝（43歲，文員）。溫否認1項故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，其餘4人否認1項參與非法集結罪。

控罪指，温於2019年6月10日在立法會綜合大樓外的指定示威區外，阻撓在正當執行職務的高級督察；其餘4名被告於同日同地參與非法集結。

裁判官今裁決時，提及控方案情指温於當日凌晨約1時阻礙高級督察執行職務，而該高級督察供稱當時約有200人在立法會外示威區俗稱「煲底」位置聚集，有白衣男子向防線掟水樽，當他上前截停及用警棍嘗試制服白衣男子時，1名綠衣男子捉住他的手臂，令白衣男子逃脫。

裁判官指，案件爭議點之一在於各被告的身份辨認，控方倚賴閉路電視片段及開源片段去證實被告身份，透過觀察及比對片段男子的身高體型和外貌，裁判官認為綠衣男子即温，片段亦顯示温在事發前已注視該高級督察。

裁判官續指，該高級督察的證供在辯方盤問下沒有動搖，與片段影像吻合，為誠實可靠證人，而温當時拉住高級督察已阻礙到對方執行職務，温亦不可能不知悉對方為警員，裁定温故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪名成立。

就其餘4名被告所涉的非法集結罪，裁判官翻看現場片段及透過庭上觀察各被告，並分別在片中認出各被告，而片段顯示王及廖於案發時曾與他人組成人鏈，鄺及曾則與他人推、拉、疊高鐵馬，及曾呼喚和鼓勵他人加入。裁判官認為各被告當時行為已構成非法集結，遂裁定各人罪成。

辯方求情時指，鄺自8歲起學習武術，及後多次參與武術賽事，於16歲時成為全職運動員加入香港武術代表隊，及代表出席國際賽事並多次獲獎，其教練的求情信中，更指鄺有能力代表香港參與亞運及衝擊獎牌。

裁判官判刑時，指温案發時與警員接觸時間較短、沒有使用武器及暴力，案件較同類輕微，但考慮到事件致警員失去追捕疑犯機會，最終判囚7星期。

就其餘被告，裁判官將量刑起點訂在9個月，因各人年輕、案發時沒有案底，予以各人兩個月的減免，另外考慮到鄺多年努力及夢想付諸東流，額外給予他1個月減免；鄺被判囚6個月，其餘3人被判囚7個月。

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記者：王仁昌