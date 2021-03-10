【疫苗接種】導演張堅庭今接種「復必泰」疫苗　指「好相信疫苗技術」籲市民接種

▲ 張堅庭今日接種疫苗。（張堅庭頻道圖片）

5個優先群組包括60歲以上長者、安老院友職員等今日（10日）起，可以按預約時間到接種中心注射「復必泰」疫苗。導演張堅庭今日亦完成接種「復必泰」疫苗，並於社交平台呼籲市民接種。

5個優先群組今起可接種復必泰疫苗，有醫護指為保障自己故盡早接種疫苗。詳情即看：【下一頁】

張堅庭今日於社交平台表示，自己今日已完成接種疫苗，又笑言在接種前，身邊的親朋好友認為覺得似是入院做手術一樣，

去之前D親戚朋友好似我要入醫院做大手術咁，D足球隊友個個話睇你打左先，暗示你出咗事可以幫到我…

7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心今日起運作：

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他表示自己在接種前要閱讀不少資料，包括數條影片，另在注射前一刻護士曾先後詢問他三次今日要注射甚麼疫苗，而他亦回覆了三次，分別是「BioNtech」、「復必泰」、「袁國勇教授（注射）嗰隻」，又指自己好相信疫苗技術，呼籲市民接種。

張堅庭今日於社交平台發貼文：

完成接種疫苗，去之前D親戚朋友好似我要入醫院做大手術咁，D足球隊友個個話睇你打左先，暗示你出咗事可以幫到我… 我奉勸大家打疫苗，我係好相信疫苗技術，閱讀的資料睇唔小，淨記錄片都睇咗幾條，BBC 條片最詳細。 姑娘問咗我三次：你知唔知今日嚟係打乜嘢針？ 我咁fit 嘟要問三次。 我答：BioNtech /復必泰/ 最後：袁國勇教授個隻。

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責任編輯：郭詩詩