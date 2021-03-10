【離開大台】楊詩敏與TVB結束8年賓主關係　蝦頭不怕捱窮：努力總有機會

▲ 楊詩敏加入TVB八年，於近日離巢。

舞台劇出身的演員蝦頭楊詩敏，自2013年因參演劇集《My盛Lady》而簽約TVB，搞笑趣怪的形象深得觀眾心。8年過去，近日有網民發現楊詩敏的藝員資料在TVB的官網上被下架，而她也回覆傳媒指已離開大台，回復自由身。

要數對上一次看見蝦頭在TVB中有較重戲分的演出，已是2019年的劇集《包青天再起風雲》，之後她客串了《使徒行者3》，而未正式播出的劇集就有《愛美麗狂想曲》。

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▲ 楊詩敏離開TVB。（經濟日報圖片庫）

不過，未等到告別作出街蝦頭就先離巢，她回覆傳媒查詢時表示最近忙於音樂事業，並有舞台劇要做，所以先回復自由身。

她又強調與TVB的關係很好，而她又與回巢上任無綫副總經理的曾志偉關係好，所以不排除再與TVB合作。

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▲ 楊詩敏2013年因劇集《My盛Lady》而入行。（網上圖片）

楊詩敏熱愛演戲

楊詩敏畢業於香港演藝學院戲劇學院的導演及表演系，活躍於舞台劇界，也有參與過電影《戲王之王》、《十分愛》及《我的最愛》等的演出，並曾在亞洲電視任主持。

她從演藝學院畢業後曾為了幫補家計，而入職東涌的小學教戲劇，天未光便出門上學，放學又教興趣班，晚上才去排戲。這樣的生活持續了3年，令她曾因此聲音沙啞，最後頂不順而辭職專心做戲。

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與子華合作有火花

返回舞台劇界發展專長，蝦頭先後被詹瑞文及無綫監製賞識，最後決定加入TVB。而她在TVB首套劇集《My盛Lady》中與黃子華及徐子珊演出，已因搞笑印象令觀眾留下深刻印象。

之後，她又獲邵氏兄弟招手，但她加入2年後因有感公司定位與她的個人發展方向不同而和平解約。她又透露戶口曾剩兩位數，但卻不對她構成太大壓力，因為她相信努力總有賺錢的機會。

楊詩敏予人的印象一向搞笑趣怪，外形也是「有肉地」，雖然她曾為過演出瘦身，但反而對事業發展未起太大幫助，令她明白反而忠於自己的身形，更有突圍而出的機會。

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