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【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐

育兒經 14:21 2021/03/10

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為減輕丈夫負擔做地盤，年輕媽媽搬磚養家慘被歧視。

職業無分貴賤，每個行業都有其辛酸。一名台灣年輕媽媽於社交媒體發帖，提到自己到地盤工作遭受他人白眼歧視，甚至嘲諷她「做地盤小孩以後很可憐」，她忍無可忍正面反擊，「任何職業都有辛苦之處，不要批評任何一個行業，都要給予尊重。」

年輕媽媽林雅涵在Facebook專頁《爆廢1公社》發帖，指自己目前在地盤工作，但因社會上的刻板印象，經常被嘲諷「做地盤小孩以後很可憐」，她卻積極面對，

各行各業都有他的辛苦在，別再說我做地盤小孩以後很可憐，我倒希望他們以後跟著我們做。

為減輕丈夫負擔做地盤

林雅涵接受台媒訪問時指，自己已在地盤工作3個月，她原本是全職媽媽，為了減輕丈夫的經濟負擔，選擇加入建造業，也能增加丈夫與3名孩子的相處時間。她表示建造業工作不時需搬重物、爬上爬下，收工回家經常腰痠背痛，「但看見破舊的房子變成新屋，任何辛苦都是值得的。」

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面對外界的歧視眼光，她直言，「那些看不起地盤、覺得髒的，或覺得做地盤都很可憐的，沒有工人你們現在也沒地方住。」她也會教導家中的孩子，

任何職業都有辛苦之處，所以不要批評任何一個行業，都要給予尊重。

網民狠批：歧視可恥！

帖文一出，不少網民支持年輕媽媽，替她加油，直斥歧視的人可恥，「沒有他們你住哪裡？」

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責任編輯︰王明芳

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