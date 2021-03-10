【人潮洶湧】劉德華零下5度被濺污水6次沒怨言　專業華仔：沒有一天覺得受苦

▲ 劉德華新作《人潮洶湧》。

由饒曉志導演，劉德華監製及領銜主演《人潮洶湧》的原著劇本出自日本電影《盜鑰匙的方法》，故事講述殺手周全（劉德華飾）與臨時演員陳小萌（肖央飾）因一次意外而交換人生。

內地導演饒曉志早已認定周全一角非劉德華莫屬，於是專程來港作出邀請，並誠意地將劇本交華仔過目，三顧草廬，華仔終於答應參演兼任監製。開拍前，華仔特別飛到上海與其他演員圍讀劇本，並提出自己很多想法。

華仔坦言一直欣賞饒導演，亦有看過其前作《你好，瘋子！》及《無名之輩》：「很想進入饒導演的電影世界，看看可以呈現一個怎麼樣的劉德華，看了《人潮洶湧》的劇本，我馬上就答應了！」問到華仔自覺最像戲中周全的地方，他打趣說：「就是跟他的名字一樣，每一樣事情都會想得非常『周全』。」

身為天王級的華仔在片中不但要被掌摑、圍毆，有一場戲拍攝當日置身攝氏零下5度的上海，更要被汽車濺到滿臉污水，足足拍了6次才肯收貨仍不以為苦。

華仔說：「我拍這個戲完全是享受，沒有一天覺得受苦，當周全受到那些遭遇，現場每一個人的眼光好像在說：『唉喲，華哥受苦了！』這種被疼愛的感覺，非常好！」

《人潮洶湧》故事寄寓深遠，華仔也有一番自身領悟：「很多人看完這齣電影都會說一話，就是如果你想努力，不管被放在怎麼糟糕的世界，你也會活得很好，我真的往這個方向去想。不知道還可以再演幾多年，但覺得我都可以承受，或者這就是大家繼續接受我的原因。」