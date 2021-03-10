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救援人員飛鵝山尋回行山失蹤人士余國強　由直升機送院搶救後證實不治

社會 16:15 2021/03/10

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救援人員尋回行山失蹤人士余國強，由直升機送院搶救後證實不治。

一名退休保險經紀昨日（9日）早上獨自離家行山，登上飛鵝山自殺崖後失蹤。警方接獲58歲退休保險經紀余國強的妻子報案，指余昨日上午離開家後便告失蹤。警方指，救援人員今日（10日）中午在飛鵝山發現余，他當時昏迷不醒，由直升機送往東區醫院，下午1時多不治。

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警方昨日接獲余國強妻子報案，指余昨早離開位於柴灣小西灣道18號一單位後便告失蹤。據了解，他是獨自離家行山，並登上飛鵝山自殺崖，其後失去消息。余身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑灰髮。最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。

救援人員通宵在飛鵝山一帶搜索未有發現，至今日（10日)中午時分，救援人員在飛鵝山找回余國強，他當時昏迷不醒，由直升機送往東區醫院，惟搶救後證實不治。

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記者：陳麗娜、郭詩詩

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