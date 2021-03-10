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【整容疑雲】韓劇女星李多海又被指變臉　網民慨嘆：每次都認不到你【多圖】

健康 18:23 2021/03/10

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36歲韓劇女星李多海再陷變臉疑雲。

現年36歲的李多海憑著韓劇《大話妹》走紅，多年來卻因外表變化而屢陷整容疑雲，雖然所屬事務所曾為她發聲明否認整容，但仍難阻議論四起。日前李多海又在個人IG更新近況，卻換來網民再次質疑其外貌轉變，甚至因為認不出她，而再度令她捲入整容疑雲。

李多海再陷整容疑雲。（圖片來源：李多海Instagram）

李多海日前在IG上傳了3張相，有網民大讚她外貌仿如「天使」，也有Fans問她：「是天使還是人？」但除了讚美外，也有一直從《大話妹》已支持她的網民留言，直指認不出她：

為甚麼？是化妝效果或是加工太多？我看不到從《大話妹》和《酒店之王》就喜歡的李多海。你依然很漂亮，我只是有點傷心。

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其實李多海這幾年來也屢次被質疑整容，去年8月她跟《大話妹》同劇女演員朴詩妍等好友聚會，並上載合照，已被網民指二人外貌有所改變。

其中李多海的鼻型及蘋果肌都被指有點不自然，跟以前不同，有網民甚至留言：「每次都認不出你」。但亦有Fans力撐，指兩位女星只是開了濾鏡，兼且化淡妝才看起來點差異。

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李多海01年出道，05年憑人氣韓劇《大話妹》走紅，之後曾被翻出舊照，發現她以前的臉形偏方形，再慢慢變成《大話妹》時期的包包臉。近數年李多海的臉形越來越尖，直到18年主演《善良魔女傳》時又陷變臉疑雲。

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但對於這些整容爭議，她似乎不太在意，最近又在IG上載與愛犬一起穿睡衣的合照，看來相當享受生活。

同場加映：尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑

曾主演韓劇《宮》、《咖啡王子1號店》的36歲韓國女星尹恩惠，數年前經歷服裝設計比賽抄襲風波後，人氣大不如前。近年尹恩惠熒幕演出減產，反而活躍在YouTube、IG等網絡平台分享日常。而她最近曬出的一張相片中，就被網民質疑為整容過度：

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責任編輯：羅嘉欣

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