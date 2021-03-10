【功課壓力】周末功課不應周五一晚做完　專家︰難消化內容影響學習成效

▲ 星期五一次過完成周末的功課，未必是一件好事。（i-stock圖片）

難得有一個星期五的下午回到媽媽家裏，正期待着8歲的姨甥女回來一起玩耍。大約4時她到了，可是她匆忙地把書包裏的功課拿了出來。我問她不是要一起玩耍嗎？她回答說：「我還有很多功課未做完，待完成功課後才玩吧！」於是我由4時等到6時半，一大堆的功課終於完成了，可是已到晚飯時間。

今天是星期五，為甚麼不能把一些功課留待明天做呢？她答：「不能的。因為星期六、日是休息及玩耍日，不能做功課。」她的行為正如姨甥仔讀小學時一樣。

說到這裏，姨甥仔剛好放學回來，他也立刻和議姨甥女的說法。他說：「一氣呵成把功課做完後便可以盡情地玩，有甚麼不好；如果今天不把功課做完明天便會心掛掛。」姨甥女也接着說：「是啊！如果把一些功課留到明天，那麼安排活動也要看看何時完成功課才可。」

可是，我不同意！老師在星期五或假期前給予學生比平日多一些的功課，目的是讓他們在不用上課的日子，也能以做功課來溫習。為了星期六、日可以盡情地玩，一天便要拼命做完多天的功課，連正常的休息時間也犧牲，猶如一餐吃下多餐的食物，我懷疑他們可否消化及吸收習作的內容，學習能有多少效益？

接着妹妹（姨甥女的母親）也回來，我便想向她反映此事，豈料她也是站在孩子一方，三比一，無奈！

無可否認，我很欣賞他們自律做功課的習慣，也毋須家長在旁輔助，減輕了父母的負擔及壓力。其實有很多學生都不會自動自覺做功課，或要拖延很久才去完成；有些甚至要家長在旁督促，這或會造成親子之間的摩擦，一旦處理不當甚至造成家暴，或影響孩子學習的表現及成績。

不過另一方面，做功課的時間應該適當安排，不要一次過拼命地完成。若不能達到學習的目的，功課便變得沒有意義了。

同場加映︰專家教兩支筆塗鴉法提升做功課專注力

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原文刊載於香港經濟日報專欄「惜識童樂」，題為《功課安排》