【STEM教學】從日常生活體驗科學科技與人的關係　博士解構幼稚園STEM︰運用綜合應用能力

▲ 幼兒日常生活接觸到的天氣變化、衣食住行、一草一木，以至科技產品運用，都可體驗STEM。（istock圖片）

STEM這幾年在教育界成為熱話，幼稚園亦不乏提倡並引入STEM教學。眾所周知，STEM是科學、科技、工程和數學的意思。其實STEM於幼稚園課程體系上亦並非新鮮事。

由2006年《學前教育課程指引》中的「科學與科技」到2017年《幼稚園教育課程指引》中的「大自然與生活」，其實都包含了STEM的概念。簡單而言，就是希望幼兒能從日常生活中去體驗科學、科技與人的關係，如幼兒日常生活中接觸到的天氣變化、衣食住行、一草一木，以至科技產品運用，都可探索和發展科學素養，體驗STEM的精神。

筆者認為，與其說STEM是一門學科，它更應被理解為一種綜合應用（Integrated）能力。可是，3至6歲幼兒其已有知識不多，何來應用能力？幼兒又能應用甚麼能力？

幼稚園多樣活動實踐STEM

其實幼稚園內有很多活動可以實踐STEM的理念與精神。例如，進行方案研習活動，幼兒每每需以科學的研究步驟解決問題。幼兒就生活中自己感興趣的議題進行探索研習，從一同共識研習題目，到假設想法、搜集資料驗證、歸納所得，建構所學，以至與人分享，都需要運用「科學步驟」的一種STEM概念，這亦是運用綜合應用能力的表現。

幼稚園每天的自選活動，老師除提供多類型活動供幼兒在沒有限制的情況下自行探索、玩耍，物料上亦宜提供多元化的原始物料（loose parts），引發幼兒觀察、自由操弄、建構。幼兒的作品可隨時開始，隨時結束，沒有時間與空間的限制。幼兒自主探索，老師只需作為一個旁觀者、支持者。這個原則，家長在家亦可以與幼兒進行任何建構活動。

平日的課堂活動，老師可與幼兒進行一些有趣小實驗，讓幼兒認識簡單的科學現象如重力、光影折射、混色、氣流、張力等，讓幼兒體會科學的有趣現象。

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園教育總監

原文刊載於香港經濟日報專欄「博士童行」，題為《幼稚園的STEM》