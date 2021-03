【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破　豐富娛樂不忘言志

▲ 迪士尼新片《魔龍王國》。

手繪動畫起家兼建立王國的迪士尼,在電腦動畫興起時曾陷一段迷茫時期,受到當時掘起的電腦動畫公司PIXAR及夢工場挑戰,動畫電影一哥地位受動搖。不過迪士尼近幾年已找出路向,而且成續愈來愈好。

比如近年的《無敵破壞王》(Wreck-It Ralph)、《大英雄聯盟》(Big Hero 6)、《優獸大都會》(Zootopia),在電腦動畫技術及故事內容已不輸旗下子公司PIXAR,《魔雪奇緣》(Frozen)更是令迪士尼賺到盆滿缽滿。

由《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim創作故事的迪士尼新片《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),繼續保持近年迪士尼的高水準。

進入新世代,迪士尼早已打破本身舊有公主王子童話愛情片套路,例如《魔雪奇緣》不再是公主等王子救,而是女性自立。

▲ 《魔龍王國》女主角Raya繼承父親「魔龍寶石守護者」的責任。

女兒當自強

今次《魔龍王國》更進一步,也是一個關於公主的歷險故事、一樣有可愛配角,但女兒當自強,女主角是龍心部落的公主Raya更加獨立、勇猛,是驍勇善戰的女戰士。

而且更加連男女愛情線也刪掉,亦沒有年青俊男角色出現,比《魔雪奇緣》更脫離故有的迪士尼公主形象,是一個全新的形象。

另外,有些評論早已指,《魔雪奇緣》Anna與Elsa兩姊妹帶有「SHESHE味」,而今次的女主角Raya,與龍牙族妁主Namaari是死對頭,但同時二人「SHESHE味」比《魔雪奇緣》Anna與Elsa更濃。

▲ 全片連場動作場面,靈感源於各式東南亞武術。

充滿東南亞色彩

故事講奇幻王國龍佑之國 (Kumandra)被黑暗魔靈(Druun)入侵,於是四分五裂,分成5大族群----龍心、龍牙、龍脊、龍爪、龍尾,5族互相猜疑。

當中龍心最為繁榮,該族族主本想5大族大融和重建昔日龍佑之國的光輝,可是各族各懷鬼胎,更因此令黑暗魔靈再入侵。於是龍心公主Raya帶住可愛的動物老友篤篤(Tuk Tuk),出發尋找傳說中的最後魔龍Sisu,以求拯救世界以免於滅亡。

今次《魔龍王國》故事背景當然是虛構,不過明顯充滿東南亞色彩,據悉製作團隊有到老撾、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞和新加坡進行資料搜集,這次也是首部具東南亞傳奇色彩的迪士尼動畫電影。

▲ 龍佑之國「最後的魔龍」Sisu 。

其實故事主題就是講人際信任,呼籲各族放下自私彼此互相信任,才可以有機會自救。主題的確是老掉大牙,但以一個充滿娛樂性故事包裝,所以並不沉悶,而且表達手法亦不落俗套。

特別在現今紛擾的世界,崩分離析,《魔龍王國》叫大眾放下私心建立互信的主題,雖然令人覺得「好天真好傻」,現實中沒有可能實現,但也正因此更令人感觸及有所反思。